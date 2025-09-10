Transportistas llegan a la Asamblea, rechazan modificaciones a la ley de transporte público

Dirigentes del transporte selectivo, dueños de taxis y palancas exigen participación en el diálogo por las modificaciones a la ley de transporte que podría perjudicarlos mediante una manifestación pacífica.

Dirigentes transportistas, dueños de taxi y palancas (conductores) realizaron una caravana en las principales vías de la ciudad capital hasta la Asamblea Nacional para exigir su participación en el debate, ante los posibles cambios que se discutirán, propuestos en el proyecto de reformas a la Ley 14 de 1993, sus modificaciones en la Ley 34 de 1999 y la resolución de 2003, que regulan el transporte terrestre público de pasajeros.

El dirigente transportista Omar López dijo que "existen dos iniciativas legislativas, donde una no tiene nada que ver con la otra y, de darse, eliminaría el transporte público a nivel nacional"; adicionalmente, "le darían entrada a la plataforma electrónica que hace tiempo le quiere quitar el negocio a los transportistas".

El grupo llegó justo en el momento en que la Comisión de Comunicación y Transporte se encuentra en sesión. Representantes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) pudieron acceder al lugar. Aducen que el proyecto busca eliminar las prestatarias para que el servicio quede en manos de las plataformas digitales.

El proyecto de Ley, que modifica el artículo 18 de la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y el artículo 47 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999 y deroga el numeral 1 del artículo 29 del Decreto Ejecutivo 543 del 8 de octubre de 2003.

Tomás Samudio, dirigente de Chiriquí, indicó que no van a permitir 'por nada del mundo' que se modifique la ley actual. Afirmó que lo que se busca es desaparecer a los transportistas y las concesionarias enviando a licitación, cuando ellos cuentan con una resolución desde 1993, han brindado el servicio y, cuando hay paro, han apoyado al gobierno de turno.

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, pidió calma a los transportistas asegurando que es solo una propuesta que deberá ser consultada.

Te puede interesar: Cupos de taxis: Proponen reformas para acabar con abusos y juega vivo en el sistema

Más temprano, los transportistas se concentraron en el centro comercial Los Pueblos, desde donde partieron hacia la Asamblea en caravana.

"Si quieren algún tipo de modificación a la norma de transporte, tienen que primero consultar a todos los transportistas, incluso a los usuarios, ya que esta iniciativa legislativa no está beneficiando a los usuarios, y hoy en día se mantiene una mesa con el Ministerio de Gobierno y Justicia donde se está debatiendo el tema de la reglamentación de la plataforma electrónica", afirmó López.

Premios Juventud 2025: Artistas panameños brillarán en la apertura que rinde homenaje al país

El debate por una posible modificación a la ley de transporte ha generado preocupación sobre la reglamentación a las plataformas electrónicas en el sector transportista, según afirma el dirigente, que "dos diputados, sin hacer la consulta previa, presentaron dos iniciativas de ley que, lo que busca es eliminar al dueño del certificado de operación, a los palancas y empresas de transporte". López afirmó que "son más de 400 empresas de transporte que pagan al tesoro nacional millones de dólares y de estas empresas transnacionales la plataforma no ha cumplido y le está robando al pueblo panameño".

El dirigente aseveró que en el país existen alrededor de 85 mil certificados de operaciones y, ante los cuestionamientos por parte de TVN Noticias por la ineficiencia del servicio en el país, aseguró que el sector de transporte selectivo mantiene una alianza estratégica con la ATTT para buscar las mejores facilidades para el usuario y su inquietud se refleja en el debate por las posibles modificaciones que podrían eliminar los certificados y, desde que han entrado las plataformas, no hay un día en que no se pretenda modificar la ley de transporte.

Con información de Fabio Caballero.