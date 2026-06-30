Bomberos advierten que sistemas eléctricos antiguos siguen entre las principales causas de incendios

Chan reveló que, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, la emergencia que más atiende el Benemérito Cuerpo de Bomberos no corresponde a incendios.

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos mantiene las investigaciones para determinar qué provocó el incendio que consumió un caserón en Santa Ana el pasado sábado y que dejó a decenas de personas damnificadas.

Mientras avanzan las pesquisas, la institución reiteró que los sistemas eléctricos antiguos continúan siendo una de las principales causas de este tipo de emergencias.

El subdirector general del Cuerpo de Bomberos, Gonzalo Chan, explicó en Noticias AM que las labores para controlar el siniestro se extendieron por cerca de tres horas, luego de que los equipos encontraran la estructura completamente envuelta en llamas.

La prioridad, indicó, fue verificar si había personas atrapadas dentro del inmueble y evitar que el fuego se propagara hacia edificaciones cercanas.

Chan precisó que las causas del incendio aún son investigadas por inspectores de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, quienes realizan entrevistas a los ocupantes y recopilan evidencias para establecer el origen del fuego.

El subdirector señaló que este tipo de incendios continúa registrándose con frecuencia, especialmente en caserones antiguos, donde las instalaciones eléctricas presentan un mayor deterioro.

Explicó que, además de los desperfectos eléctricos, el uso de velas también figura entre las posibles causas que suelen detectarse en este tipo de investigaciones.

"Son sistemas eléctricos muy antiguos donde la probabilidad de un desperfecto es alta y también existen mayores posibilidades de que haya velas encendidas. Debemos trabajar junto con otras instituciones para verificar estas instalaciones y prevenir situaciones lamentables", sostuvo.

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Abejas africanizadas, la principal atención

Chan reveló que, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, la emergencia que más atiende el Benemérito Cuerpo de Bomberos no corresponde a incendios.

Según explicó, las atenciones relacionadas con abejas africanizadas ocupan el primer lugar en las estadísticas de la institución, debido a que las comunidades suelen reportar cualquier panal que represente un posible riesgo.

En segundo lugar se ubican los incendios en inmuebles, generalmente asociados a fallas eléctricas, sobrecarga de tomacorrientes, uso inadecuado de cargadores y otras deficiencias en las instalaciones eléctricas.

El funcionario añadió que los accidentes de tránsito y los incendios de vehículos también forman parte de las emergencias más frecuentes que atienden las unidades bomberiles.

Congreso

Por otra parte, Chan anunció que Panamá será sede del Congreso Internacional de Seguridad y Estrategia 2026, que se desarrollará del 6 al 10 de julio con la participación de representantes de 17 países y 28 expositores nacionales e internacionales.

El encuentro abordará temas como incendios en sistemas fotovoltaicos, baterías de vehículos eléctricos, salud ocupacional de los bomberos y la atención psicológica posterior a emergencias de gran impacto.

Asimismo, informó que la institución avanza en el proceso de adquisición de 20 nuevos vehículos de extinción para 2027, algunos de menor tamaño para facilitar el acceso a comunidades con calles estrechas, como Santa Ana y San Miguelito.

No obstante, reconoció que la necesidad nacional es mayor y que el Cuerpo de Bomberos requiere al menos 50 para fortalecer su capacidad de respuesta en todo el país.

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