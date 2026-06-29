Incendio en San Felipe: Ministerio de Vivienda confirma que familias damnificadas pasarán a un hotel esta semana

El Ministerio de Vivienda confirmó que las 22 familias afectadas serán trasladadas a un albergue temporal mientras se define una solución permanente.

Ciudad de Panamá/Las familias afectadas por el reciente incendio que destruyó sus hogares permanecerán en el gimnasio "Beto" Remón solo durante esta semana. Así lo confirmó el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, quien aseguró que el objetivo es migrarlas lo antes posible a un albergue temporal en un hotel de la localidad.

Según explicó el funcionario, cada día de hotelería representa un costo aproximado de 20 dólares por cuarto, un monto que se eleva considerablemente al sumar las 22 familias que perdieron todo en el siniestro. Por esta razón, la estrategia del Ministerio de Vivienda es brindar una solución inmediata pero transitoria, mientras se trabaja en una respuesta más definitiva.

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Caserón en condiciones de condena

El inmueble donde ocurrió la tragedia era un caserón de madera que se encontraba en condiciones prácticamente de condena. Aunque aún no se cuenta con el reporte final de bomberos, las autoridades presumen que un cortocircuito o una chispa pudo haber detonado el incendio.

Ante la pregunta de por qué seguían viviendo familias en un edificio con tales condiciones de riesgo, el viceministro fue claro: "Lastimosamente, muchos de estos casos son familias que no tienen dónde vivir y se ubican en estos caserones".

Méndez Peralta explicó que el Ministerio de Vivienda ha estado revisando el estado de múltiples inmuebles y notificando a los propietarios privados para que realicen las reparaciones necesarias o procedan con el desalojo. Cuando los dueños no responden, la institución interviene directamente y los costos se cargan mediante una marginal en el Registro Público a los propietarios que no atienden las acciones de seguridad para la vida humana.

Soluciones habitacionales

Sobre el futuro de los damnificados, el funcionario adelantó que se evalúa otorgarles una vivienda social o apartamento de ayuda. Estos proyectos son altamente subsidiados a través del Banco Hipotecario y ofrecen hipotecas favorables que las familias pueden pagar a lo largo del tiempo.

La coordinación para atender esta emergencia contó con la participación del Municipio de Panamá, Pandeporte, Mides y el despacho de la Primera Dama.

Con información de Fabio Caballero.