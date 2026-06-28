Gobierno garantiza albergue temporal y asistencia a 22 familias damnificadas por incendio en San Felipe

Debido a la pérdida total del inmueble durante la madrugada de este domingo, las familias serán reubicadas temporalmente en un albergue habilitado en el Gimnasio José “Beto” Remón, en Calidonia.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional informó que gestiona asistencia para 22 familias que perdieron sus hogares a causa de un incendio este domingo 28 de junio que consumió en su totalidad un caserón ubicado entre la Avenida B y la Calle 12 del corregimiento de San Felipe.

El censo de damnificados levantado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) detalla que han sido afectados: 32 adultos —13 adultos mayores—, 7 adolescentes, 23 niños y niñas y 6 bebés no mayores de 3 meses de edad.

Debido a la pérdida total del inmueble durante la madrugada de este domingo, las familias serán reubicadas temporalmente en un albergue habilitado en el Gimnasio José “Beto” Remón, en Calidonia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje de solidaridad a los afectados que perdieron su techo y pertenencias, destacando que el Despacho de la Primera Dama, el Miviot, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las demás entidades del Gabinete Social trabajan en conjunto para ofrecer soluciones a los damnificados.

Aseguró que la prioridad será que tengan un refugio temporal seguro, mientras el Miviot evalúa los daños y más adelante se les ayudará a reubicarlos en un hogar definitivo.

Por su parte, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, aseguró que todos los damnificados serán llevados al albergue esta misma tarde del domingo, a bordo de dos buses del Senafront. Asimismo, destacó que la estrategia para la reubicación definitiva se está coordinando con el Mides.