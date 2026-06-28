Gobierno garantiza albergue temporal y asistencia a 22 familias damnificadas por incendio en San Felipe
Debido a la pérdida total del inmueble durante la madrugada de este domingo, las familias serán reubicadas temporalmente en un albergue habilitado en el Gimnasio José “Beto” Remón, en Calidonia.
Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional informó que gestiona asistencia para 22 familias que perdieron sus hogares a causa de un incendio este domingo 28 de junio que consumió en su totalidad un caserón ubicado entre la Avenida B y la Calle 12 del corregimiento de San Felipe.
El censo de damnificados levantado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) detalla que han sido afectados: 32 adultos —13 adultos mayores—, 7 adolescentes, 23 niños y niñas y 6 bebés no mayores de 3 meses de edad.
Debido a la pérdida total del inmueble durante la madrugada de este domingo, las familias serán reubicadas temporalmente en un albergue habilitado en el Gimnasio José “Beto” Remón, en Calidonia.
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El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje de solidaridad a los afectados que perdieron su techo y pertenencias, destacando que el Despacho de la Primera Dama, el Miviot, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las demás entidades del Gabinete Social trabajan en conjunto para ofrecer soluciones a los damnificados.
Aseguró que la prioridad será que tengan un refugio temporal seguro, mientras el Miviot evalúa los daños y más adelante se les ayudará a reubicarlos en un hogar definitivo.
Por su parte, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, aseguró que todos los damnificados serán llevados al albergue esta misma tarde del domingo, a bordo de dos buses del Senafront. Asimismo, destacó que la estrategia para la reubicación definitiva se está coordinando con el Mides.