Incendio en Casco Antiguo: Rescatan a adulta mayor; autoridades reportan 79 personas afectadas

En el lugar se desplegó personal operativo junto a los bomberos, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y voluntarios de la entidad.

Ciudad de Panamá/Un incendio de vivienda registrado en el corregimiento de San Felipe, específicamente en la calle 12 del Casco Antiguo, dejó 79 personas afectadas durante la madrugada de este domingo 28 de junio.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a una adulta mayor y evacuar a dos menores de edad.

La alerta se recibió a las 3:21 a.m., movilizando de inmediato al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). En el lugar se desplegó personal operativo junto a los bomberos, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y voluntarios de la entidad.

Las cuadrillas utilizaron cuatro vehículos de extinción y un carro cisterna para controlar las llamas, las cuales fueron sofocadas a las 4:46 a.m., dando paso a las inspecciones de seguridad en la estructura.

Te puede interesar: Llegan las primeras provisiones del apoyo humanitario enviadas por Panamá a Venezuela y el segundo grupo de rescatistas

Como parte de la respuesta interinstitucional, los equipos de rescate sacaron de la vivienda a una mujer de 66 años. En la misma operación se ejecutó la evacuación de dos menores. Otra mujer, de 61 años, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Tras controlar el incendio en la ciudad de Panamá, las autoridades realizaron un barrido en la zona para atender a los vecinos. De manera preliminar, se censaron 79 personas afectadas, de las cuales 42 son adultos y 37 menores.

Actualmente, personal técnico del Sinaproc se mantiene en el sitio ejecutando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Este proceso permitirá determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar la asistencia humanitaria que requieran las familias.