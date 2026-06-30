Presidente Mulino felicita a Keiko Fujimori tras su elección como presidenta de Perú

El mandatario también resaltó el desarrollo del proceso democrático en ese país. "Panamá saluda la participación cívica y democrática del pueblo peruano en esa jornada electoral, expresión de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos".

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino felicitó este martes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de la República del Perú y expresó su disposición de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

A través de un comunicado, Mulino manifestó sus mejores deseos a la mandataria electa y destacó la participación del pueblo peruano durante la jornada electoral.

El Gobierno de la República de Panamá, en nombre del presidente José Raúl Mulino Quintero, y del pueblo panameño, extiende sus más sinceras felicitaciones a la señora Keiko Fujimori, por su elección como presidenta de la República del Perú".

El mandatario también resaltó el desarrollo del proceso democrático en ese país. "Panamá saluda la participación cívica y democrática del pueblo peruano en esa jornada electoral, expresión de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos".

En el comunicado, el mandatario expresó su confianza en que la nueva administración continuará impulsando el desarrollo del país suramericano.

Confiamos en que, bajo su liderazgo, el Perú continuará avanzando por la senda del crecimiento económico, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de todos sus ciudadanos".

Asimismo, Panamá reiteró su interés en fortalecer la cooperación bilateral y los vínculos históricos que mantienen ambas naciones.

Reiteramos la voluntad del Gobierno de Panamá de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que unen a nuestras naciones, así como de profundizar la colaboración bilateral en áreas de interés común, en beneficio de nuestros pueblos".

El mensaje oficial cierra con un reconocimiento a la presidenta electa y le desea éxito en las responsabilidades que asumirá al frente del Gobierno peruano.

"Deseamos a la presidenta electa, Keiko Fujimori, el mayor de los éxitos en el desempeño de las altas responsabilidades que le ha confiado el pueblo peruano".

Cabe señalar que, la derechista Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata de 51 años.

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que Sánchez el 49,86%, de acuerdo con la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).