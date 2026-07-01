Mulino sobre la mina: 'Seré el primero en anunciar al país la decisión que se tome'

El presidente también aclaró que no será necesario llevar el tema a la Asamblea Nacional mediante un contrato ley, aunque reconoció que el Órgano Legislativo podrá convocar a los funcionarios involucrados para las explicaciones correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que será el primero en comunicar al país la decisión final sobre el futuro del proyecto minero, luego de la presentación de un informe técnico elaborado por expertos internacionales, durante su informe a la nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de los dos años de su gestión.

“Quiero referirme brevemente a un tema de interés nacional relacionado al empleo y al medio ambiente, la mina”, inició el mandatario, al abordar uno de los puntos más sensibles del debate público en Panamá.

Mulino explicó que se realizó “un profundo estudio objetivo con profesionales internacionales de amplio prestigio”, cuyo contenido, dijo, está disponible para consulta ciudadana en la página web del Ministerio de Ambiente. Añadió que el documento está siendo analizado por un equipo interinstitucional encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

“El informe está siendo analizado y estudiado por un equipo de gobierno… es extenso y debe ser complejo”, señaló el presidente, al destacar que las conclusiones serán emitidas desde cada una de las carteras involucradas.

El mandatario enfatizó que las decisiones del Estado deben sustentarse en evidencia técnica. “Creo fielmente que todo lo que se realice debe basarse en información comprobable y válida”, afirmó, al tiempo que cuestionó las posturas extremas en el debate nacional. “Las posturas del sí porque sí y del no porque no intentan evadir argumentación lógica”, añadió.

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En ese sentido, Mulino fue enfático al asegurar que el proceso no se acelerará por presiones políticas ni legislativas. “Seré el primero en anunciar al país la decisión que se tome con esa mina”, subrayó, dejando claro que la definición se comunicará directamente al país una vez concluido el análisis.

El presidente también aclaró que no será necesario llevar el tema a la Asamblea Nacional mediante un contrato ley, aunque reconoció que el Órgano Legislativo podrá convocar a los funcionarios involucrados para las explicaciones correspondientes.

El tema de la mina ha sido uno de los más debatidos en la agenda nacional durante los últimos años, especialmente tras las controversias ambientales y sociales que generó su operación, así como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato minero que sustentaba su explotación.

El informe técnico internacional —según lo señalado por el Ejecutivo— evalúa escenarios relacionados con empleo, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica, en un contexto donde distintos sectores empresariales, sociales y ambientales han mantenido posiciones divididas sobre su reapertura o cierre definitivo.

Con este anuncio, el Gobierno busca marcar un punto de definición en uno de los temas más sensibles de la agenda nacional, cuya decisión final, según Mulino, será comunicada directamente a la ciudadanía una vez concluido el análisis interinstitucional.