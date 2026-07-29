Nuevo Caimitillo conquista la final de la Nike EcoLeague Femenina Sub-12

Más allá del resultado deportivo, la Nike EcoLeague continúa destacándose por su innovador formato , que combina el fútbol con la educación ambiental .

Panamá/La emoción, el talento y el compromiso con el medio ambiente se unieron en la gran final de la Nike EcoLeague Femenina Sub-12, donde el equipo de Nuevo Caimitillo se proclamó campeón al vencer 3-2 en la tanda de penales a Preparatory School, luego de un espectacular empate 4-4 durante el tiempo reglamentario.

Otras noticias: Panamá deja escapar tres puntos y empata con Jamaica en el Premundial Sub-20 Concacaf

El encuentro ofreció un gran espectáculo deportivo, con ambos equipos protagonizando un partido lleno de intensidad, goles y entrega hasta el último minuto. Tras no poder romper la igualdad en el tiempo completo, el título se definió desde el punto penal, donde Nuevo Caimitillo mostró mayor efectividad para quedarse con el campeonato.

Más allá del resultado deportivo, la Nike EcoLeague continúa destacándose por su innovador formato, que combina el fútbol con la educación ambiental. Durante el torneo, los equipos pueden obtener "goles ecológicos" mediante acciones de reciclaje, los cuales se suman a su desempeño en la cancha y refuerzan el mensaje de que el trabajo por el planeta también puede marcar la diferencia en la competencia.

Otras noticias: Champions League | Panameños César Blackman y Cristian Martínez avanzan de ronda

La iniciativa busca promover hábitos sostenibles entre niños y niñas, utilizando el deporte como una herramienta para fomentar la conciencia ambiental y el trabajo en equipo. De esta manera, cada partido representa una oportunidad para demostrar que el compromiso con el reciclaje y el cuidado del entorno también es una forma de ganar.

Con esta victoria, Nuevo Caimitillo se corona campeón de la categoría femenina Sub-12 de la Nike EcoLeague, cerrando una final memorable que reflejó el espíritu competitivo y los valores ambientales que caracterizan al torneo.