La paidopsiquiatra Aline Miranda explicó que la exposición constante al estrés puede manifestarse mediante afectaciones estomacales, pérdida de cabello, acné y envejecimiento prematuro.

El estrés laboral, la ansiedad y el agotamiento no deben considerarse situaciones normales, debido a que pueden convertirse en problemas de salud con consecuencias físicas y emocionales, advirtieron especialistas durante una conferencia sobre salud mental, depresión y manejo de crisis.