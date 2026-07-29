Durante la jornada, representantes del gremio analizaron la desaceleración registrada desde inicios de año en el segmento de viviendas con precios de hasta 180 mil dólares.

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) celebró su tercera Asamblea General bajo el lema “La inversión inmobiliaria como puente al desarrollo”, encuentro en el que se destacaron los avances del sector y los principales desafíos que enfrenta la actividad.