Visa de inversionista calificado en Panamá se otorga con inversión de $300 mil

Durante la jornada, representantes del gremio analizaron la desaceleración registrada desde inicios de año en el segmento de viviendas con precios de hasta 180 mil dólares.

Amanecer en ciudad de Panamá

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) celebró su tercera Asamblea General bajo el lema “La inversión inmobiliaria como puente al desarrollo”, encuentro en el que se destacaron los avances del sector y los principales desafíos que enfrenta la actividad.

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