Presupuesto General del Estado 2027: MEF concluye consultas de 96 instituciones

De acuerdo con la entidad, las 96 instituciones del país le presentaron sus prioridades para la elaboración de su presupuesto.

Panamá/La planificación de los recursos que financiarán programas, proyectos y servicios públicos durante el próximo año culminó en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien realizó el proceso de consultas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027.

La entidad detalló que, durante dos semanas, un total de 96 instituciones presentaron sus necesidades, prioridades y proyecciones presupuestarias ante la Dirección de Presupuesto de la Nación, en un ejercicio que busca identificar los recursos requeridos para el funcionamiento del Estado y la ejecución de iniciativas de interés nacional.

Las jornadas de consulta se desarrollaron entre el 25 de mayo y el 5 de junio y permitieron analizar las cifras preliminares elaboradas por cada entidad en función de sus planes, programas y proyectos previstos para el próximo período fiscal.

Según el MEF, la información recopilada ofrece una visión integral de las necesidades del sector público y servirá de base para la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente a 2027.

El proceso también permitió evaluar las prioridades institucionales y conocer los requerimientos de las distintas entidades, con el propósito de establecer una planificación financiera acorde con las metas de desarrollo y las demandas de la población.

Las cifras y propuestas recogidas durante esta etapa serán incorporadas al análisis técnico que desarrolla la Dirección de Presupuesto de la Nación antes de la presentación formal del anteproyecto de ley, el cual deberá cumplir posteriormente con las fases de discusión y aprobación establecidas por la normativa vigente.

Con la culminación de estas consultas, el Ministerio de Economía y Finanzas avanza en la preparación del presupuesto que orientará la inversión pública y el funcionamiento del Estado durante 2027, en un proceso que, según la entidad, busca promover una asignación responsable y transparente de los recursos públicos para atender las necesidades del país.

El presupuesto del Estado debe llegar a la Asamblea Nacional máximo en el mes de agosto para su análisis y debate. Asimismo debe ser aprobado antes de que finalice el próximo mes de diciembre. El actual presupuesto asciende a $34,901 millones.