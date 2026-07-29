Roberto Mancini vuelve a tomar el timón de la selección de Italia

El entrenador se presentó en conferencia de prensa y formalizó su segundo periodo con la Azzurra a la que espera levantar tras ausentarse por tres Mundiales consecutivos.

Italia/"Espero ganar un gran trofeo o incluso dos", declaró este miércoles en Roma el nuevo seleccionador de Italia, Roberto Mancini, en su primera conferencia de prensa desde su regreso al frente del equipo nacional.

"Mi objetivo es que el equipo se reencuentre de manera inmediata con el triunfo", prometió el hombre que ya fue el técnico de la Azzurra de 2018 a 2023, una etapa marcada por un título continental (Eurocopa en 2021), un sonado fracaso (no clasificación para el Mundial de 2022) y una dimisión repentina e inesperada para aceptar una lucrativa oferta y convertirse en seleccionador de Arabia Saudita.

Abandonar de esa manera la Nazionale a mediados de 2023 fue "un poco como perder a la mujer de tu vida", admitió Mancini, que considera que la decisión fue "un error".

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El exentrenador de Manchester City e Inter de Milán se comprometió por cuatro años y dijo proponerse que "el equipo sea tan bueno que los aficionados puedan enamorarse" de nuevo de su selección, que se perdió los tres últimos Mundiales (2018, 2022, 2026).

"Entonces, puede que los tifosi me perdonen", añadió el sucesor de Gennaro Gattuso, que dimitió en abril, después de que Italia cayera ante Bosnia-Herzegovina en el repechaje mundialista de la zona europea.

"Creo que hay jugadores jóvenes talentosos en Italia. Creo que hay que confiar en ellos, dejarles jugar", estimó Mancini, de 61 años, que planea un equipo "con espíritu ofensivo".

El estreno de esta nueva etapa de Italia con Mancini será el 25 de septiembre en Roma contra Bélgica, en la Liga de Naciones de la UEFA, un torneo donde luego se verá con Turquía (28 de septiembre) y con la Francia de Zinédine Zidane (2 de octubre).

"Serán partidos importantes. Veremos de manera inmediata los puntos fuertes y los aspectos en los que tendremos que progresar", subrayó.

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- Volver a las esencias -

Por su parte, el veterano Claudio Ranieri (74 años) fue nombrado nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en reemplazo de Paolo Maldini, nombrado el pasado 11 de julio pero que renunció por no haber podido conseguir que Andrea Pirlo fuera el nuevo seleccionador.

"La situación es compleja", admitió Ranieri, que señaló que hace falta "mucho trabajo" para corregir la deriva actual.

Ranieri tiene una hoja de servicios nutrida por el paso por importantes clubes (Inter de Milán, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid o Roma, entre otros), pero su hazaña más recordada es haber hecho campeón de la poderosa Premier League al modesto Leicester en 2016.

"Hay que volver a lo que se hacía antes: había menos escuelas de fútbol, pero los niños jugaban (...) en la calle o en las plazas. Regateaban. Hoy, muy pocos entrenadores animan a los jugadores jóvenes a regatear, todo se apoya en el pase, en el juego de uno o dos toques", lamentó.

"Hay que dejar que los niños se expresen, hasta que tengan 12, 14 o 15 años. Luego ya, progresivamente, darles un marco de juego", concluyó.

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