Déficit en transferencias del Fondo IBI afecta a municipios, en especial los más pobres, afirma directivo de Amupa

El representante García explicó que el Fondo IBI , derivado del impuesto de bien inmueble , debe transferirse en su totalidad a los municipios.

Ciudad de Panamá/Guillermo García, representante de José Domingo Espinar y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios de Panamá (AMP), alertó que el déficit en las transferencias del Fondo IBI está afectando severamente a los municipios, con mayor impacto en las comunidades más vulnerables.

"En los últimos cinco años, suma más de 500 millones de dólares que hemos dejado de percibir los gobiernos locales", manifestó García.

El representante García explicó que el Fondo IBI, derivado del impuesto de bien inmueble, debe transferirse en su totalidad a los municipios según el artículo 112 de la Ley 37 modificada. Sin embargo, el artículo 112A utiliza la recaudación "estimada" del año anterior, generando un desfase estructural entre lo recaudado y lo asignado.

Municipios pobres reciben menos recursos

García detalló que, en 2024, la recaudación total del impuesto de bien inmueble fue de $211 millones, pero solo se asignaron $83 millones a los gobiernos locales. "Hubo un faltante de 128 millones de dólares", señaló el representante.

El impacto es diferenciado según la capacidad económica de cada municipio. "En San Miguelito, los fondos para el IBI este año son de 3 millones de dólares, pero si el gobierno respetase lo que mandata la norma, fuera de 8 millones", expresó García. Añadió que esta situación "impacta más profundamente a los municipios más pobres en nuestro país".

Sobre la distribución del fondo IBI, que requiere aprobación del Consejo Municipal por tres cuartas partes, García enfatizó que debería basarse en criterios objetivos de equidad. "Debería ser de manera equitativa. Tenemos corregimientos pobres en San Miguelito, como Arnulfo Arias o Belisario Porras", manifestó.

García reconoció que, bajo la administración actual, se están llevando a cabo conversaciones individuales con juntas comunales para identificar necesidades. No obstante, llamó a despojarse de intereses particulares para garantizar una asignación justa. "Tenemos que despojarnos de intereses particulares, que es lo complicado en estos casos", añadió.