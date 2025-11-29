Municipios denuncian mora de $502 millones en fondos del impuesto de bienes inmuebles

Como ejemplo, señaló que Bugaba, que al inicio de la descentralización recibía 1.4 millones de dólares, hoy solo recibe 500 mil, pese a su evidente crecimiento y demanda de servicios.

Chiriquí/Tras una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, reiteró el llamado al Gobierno para que se cumpla la ley y se transfieran a las alcaldías los fondos provenientes del impuesto de bienes inmuebles, tal como lo establece la Ley 37 que descentraliza la administración pública.

Al menos 81 alcaldías del país enfrentan limitaciones para cubrir gastos operativos y desarrollar obras comunitarias debido a la falta de transferencia completa de estos recursos. Según los cálculos presentados por la organización, para la vigencia fiscal de 2026 se estimaron 193 millones de dólares en recaudación, pero en el presupuesto aprobado solo se contemplan 86 millones, lo que representa 113 millones menos para los gobiernos locales.

Agregó que en los últimos seis años se ha acumulado una mora superior a los 502 millones de dólares que debieron haber sido enviados a los gobiernos locales.

El MEF, según informó la presidenta de la asociación, confirmó que el impuesto recaudado el año anterior —cerca de 193 millones de dólares— no coincide con lo presupuestado. Destacó que un 30% de esos fondos corresponde a la Alcaldía de Panamá, pero que también son cruciales para los 34 municipios subsidiados, cuyo funcionamiento y desarrollo dependen enormemente de estas transferencias.

Explicó que la ley establece que los fondos se distribuyen bajo una fórmula de solidaridad, lo que permite que municipios pequeños puedan invertir en obras solicitadas mediante consultas ciudadanas. Sin embargo, afirmó que esa capacidad se ha visto afectada por la reducción de recursos en los últimos años.

González recordó que, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando inició la transferencia del impuesto de bienes inmuebles a los municipios, la recaudación aumentaba año tras año y se ubicaba alrededor de 200 millones de dólares.

No obstante, en los últimos tres años, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, solo se han transferido 70 millones anuales, afectando el desarrollo local.

Como ejemplo, señaló que Bugaba, que al inicio de la descentralización recibía 1.4 millones de dólares, hoy solo recibe 500 mil, pese a su evidente crecimiento y demanda de servicios.

