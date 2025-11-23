Varela: Establecer relaciones con China fue 'un paso basado en una realidad económica'

Varela afirmó que la alianza con Estados Unidos ha sido un pilar para la estabilidad del país desde su fundación.

Ciudad de Panamá/El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, reapareció este domingo 23 de noviembre durante la elección de la nueva junta directiva del Partido Panameñista, en el Hotel El Panamá, donde habló sobre la política exterior del país y defendió tanto la histórica relación con Estados Unidos como la decisión de su administración de establecer vínculos diplomáticos con China.

Varela afirmó que la alianza con Estados Unidos ha sido un pilar para la estabilidad del país desde su fundación.

Nuestra relación estratégica desde que nació nuestra república con Estados Unidos es una gran realidad, la seguridad del país depende mucho de las agencias de seguridad de Panamá con las de Estados Unidos”, señaló.

El exmandatario también destacó que ambos países comparten principios fundamentales. “La relación económica (…) coincidimos con los mismos valores democráticos con Estados Unidos, los mismos principios y eso se mantiene.”

Sin embargo, defendió con firmeza la apertura diplomática hacia China que tomó su gobierno en 2017.

Establecer relaciones con China fue un paso basado en una realidad económica y comercial de nuestro país y punto. Lo demás está claro sobre la mesa”, aseguró.

Además, recordó que semanas atrás emitió un comunicado sobre este tema.

La designación del Departamento de Estado

Las declaraciones de Varela se producen meses después de que, en julio pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designara como inelegible para ingresar a ese país, al acusarlo de participación en “actos de corrupción significativa”. La medida incluyó también a miembros de su familia inmediata.

El acercamiento diplomático entre Panamá y China adquirió una relevancia internacional particular durante la administración de Donald Trump, cuando Estados Unidos expresó preocupación por el avance de la influencia china en la región, especialmente en torno al Canal de Panamá. Ese momento colocó las relaciones panameñas con ambas potencias bajo un escrutinio mundial.

La actividad panameñista sirvió como escenario para la reaparición del exmandatario en medio del proceso interno del partido y mientras continúa en el escrutinio público por la designación en su contra.