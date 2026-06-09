'IA sin límites', el programa gratuito de Expo Futuro 360 para acercar la inteligencia artificial a estudiantes panameños

La evolución tecnológica avanza rápidamente, pasando de la inteligencia artificial tradicional a la inteligencia artificial generativa y, más recientemente, a modelos de inteligencia artificial agéntica, por lo que los jóvenes deben comprender estos cambios para enfrentar las exigencias del mercado laboral.

Ciudad de Panamá/La inteligencia artificial se ha convertido en una de las habilidades con mayor demanda en el mercado laboral y, ante este escenario, Amazon Web Services (AWS) y el Ministerio de Educación (Meduca) impulsarán una nueva etapa de capacitación tecnológica gratuita en Panamá.

Así lo anunció Karla Wong, líder de Educación de AWS para América Latina, quien destacó que la formación de talento digital es una prioridad para la compañía y una herramienta clave para mejorar las oportunidades laborales de las nuevas generaciones.

Según explicó, desde 2017 AWS ha capacitado a más de dos millones de personas en América Latina en fundamentos de computación en la nube. Posteriormente, la empresa asumió el reto de formar a otros dos millones en fundamentos de inteligencia artificial, una tecnología que gana cada vez más espacio en distintos sectores productivos.

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En Panamá, esta iniciativa se desarrolló junto con Meduca a través del programa Skilling Panamá, que permitió capacitar a 31 mil personas en fundamentos de nube e inteligencia artificial.

Debido a los resultados obtenidos, ambas entidades presentarán un nuevo capítulo denominado “IA sin límites”, un curso gratuito en español dirigido a estudiantes y público en general interesado en conocer más sobre esta tecnología.

Tenemos la firme convicción de que cada persona que se acerca a este conocimiento de inteligencia artificial y nube no solamente va a tener la posibilidad de cambiar su vida, sus familias, sus comunidades, sino crear este futuro profesional y capacidad de empleabilidad que ellos quieran tener", subrayó.

La especialista destacó que, aunque el tema ha cobrado mayor notoriedad con la aparición de los chatbots generativos, la inteligencia artificial no es una tecnología nueva.

Explicó que durante años ha estado presente en múltiples herramientas de uso diario, desde aplicaciones de monitoreo deportivo y relojes inteligentes hasta sistemas de análisis de datos utilizados por grandes empresas.

Para Wong, el desafío actual consiste en democratizar el acceso al conocimiento sobre estas tecnologías y preparar a las personas para utilizarlas de forma efectiva en sus profesiones.

IA en la formación educativa

La representante de AWS consideró necesario que los estudiantes comiencen a familiarizarse con estas herramientas desde etapas tempranas de su formación académica.

Indicó que la evolución tecnológica avanza rápidamente, pasando de la inteligencia artificial tradicional a la generativa y, más recientemente, a modelos agénticos, por lo que los jóvenes deben comprender estos cambios para enfrentar las exigencias del mercado laboral.

En ese sentido, resaltó la importancia de fortalecer las competencias digitales dentro de los sistemas educativos y de brindar acceso gratuito a programas de capacitación especializados.

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No podemos permitir que la innovación se muera porque no hay talento capacitado que la acompañe", señaló.

Wong destacó que los desafíos tecnológicos también representan nuevas oportunidades laborales.

Citó estudios de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), según los cuales los empleos que requieren habilidades relacionadas con inteligencia artificial están creciendo a un ritmo superior al de otras ocupaciones.

La demanda por empleos que requieren habilidades de inteligencia artificial crece 3.5 veces más rápido que todos los empleos desde el 2016 y los jóvenes que quieran emplearse van a tener la posibilidad de tener incluso un incremento salarial de hasta un 25 por ciento”, indicó.

AWS participa este año en la feria vocacional Futuro 360, organizada por Meduca, donde promoverá las oportunidades de capacitación en inteligencia artificial y computación en la nube. La inauguración del evento será hoy a las 11:30 a. m. en el Soho City Center.

La empresa busca continuar ampliando el acceso a conocimientos tecnológicos y contribuir a la formación de talento especializado, una necesidad que, según Wong, será determinante para sostener los procesos de innovación y transformación digital en la región.