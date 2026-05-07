Inteligencia artificial eleva el nivel de los ciberataques, advierten expertos en Panamá

Uno de los principales focos de preocupación giró en torno al uso de la inteligencia artificial por parte de ciberdelincuentes para ejecutar ataques cada vez más complejos y difíciles de detectar.

Ciudad de panamá/El avance acelerado de la inteligencia artificial y la creciente migración de empresas hacia servicios en la nube marcaron este jueves la agenda del ESET Security Day, un encuentro realizado en Panamá que reunió a especialistas en ciberseguridad y tecnología para analizar los nuevos desafíos digitales que enfrentan las organizaciones.

Uno de los principales focos de preocupación giró en torno al uso de la inteligencia artificial por parte de ciberdelincuentes para ejecutar ataques cada vez más complejos y difíciles de detectar.

Antonio Soria, country manager de ESET en Panamá, advirtió que las herramientas basadas en inteligencia artificial han cambiado el panorama de la seguridad informática, al permitir ataques más sofisticados que ya no pueden identificarse fácilmente con los métodos tradicionales de prevención.

“Estamos viendo que el avance de la inteligencia artificial está haciendo que estos ataques que antes considerábamos no tan sofisticados, y frente a los cuales podíamos capacitar a los empleados o al equipo, hoy sean bastante complejos de identificar”, señaló Soria durante el evento.

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Según explicó, este escenario obliga a las empresas a reforzar sus capacidades de defensa, no solo mediante tecnología especializada, sino también con personal mejor preparado para responder a amenazas digitales en constante evolución.

El ejecutivo indicó que, aunque las tácticas de los atacantes mantienen patrones similares a los de años anteriores, la incorporación de inteligencia artificial les permite perfeccionar los métodos y aumentar el impacto de los ataques.

“Hoy en día se está dando una especie de robots contra robots. Hay inteligencia de amenazas de este lado y herramientas inteligentes del otro lado, que también usan inteligencia para realizar ataques”, sostuvo.

Durante la jornada también se discutió el crecimiento de la adopción de servicios en la nube dentro de las empresas y cómo esta transformación tecnológica plantea nuevos retos en materia de protección de datos y seguridad operativa.