Misión médica del Gobierno y Comando Sur buscan reducir mora en gastroenterología en Azuero

Los procedimientos permitirán detectar oportunamente enfermedades digestivas y fortalecer el acceso a servicios especializados en el interior del país.

Herrera/Con el objetivo de reducir la mora en estudios especializados y fortalecer la atención médica en la región de Azuero, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos, desarrolla una jornada intensiva de endoscopias y colonoscopias en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado.

Esta colaboración, organizada por el Ministerio de la Presidencia, la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), beneficiará del 7 al 22 de mayo a 130 pacientes previamente seleccionados de las listas de espera de gastroenterología de este centro hospitalario y del Hospital Anita Moreno.

Los procedimientos permitirán detectar oportunamente enfermedades digestivas y fortalecer el acceso a servicios especializados en el interior del país.

El director suprarregional de la CSS, Avelino Escobar, destacó que “la jornada fortalece nuestra capacidad de respuesta y garantiza que pacientes de Azuero puedan recibir procedimientos especializados sin necesidad de trasladarse a la capital”.

Para el desarrollo de la jornada, el hospital habilitó áreas específicas y reforzó la logística hospitalaria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el adecuado flujo de pacientes durante los procedimientos.

Además de beneficiar directamente a los pacientes, esta misión médica promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de la salud, contribuyendo al fortalecimiento de la atención gastroenterológica en la región.