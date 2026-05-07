Panamá se convierte en sede estratégica de Unicef para coordinar apoyo global a la niñez

La oficina funcionará desde Panamá como un centro de articulación de conocimientos y capacidades técnicas de UNICEF, conectada con otros hubs ubicados en Nairobi, Amán y Bangkok.

Ciudad de panamá/Panamá sumó este jueves una nueva presencia internacional en su territorio. El Gobierno panameño y Unicef formalizaron un acuerdo para instalar en el país una oficina global del organismo, una estructura que tendrá la tarea de coordinar asistencia técnica y apoyo especializado para políticas públicas relacionadas con la niñez en distintos países.

La oficialización se realizó mediante un intercambio de cartas entre ambas partes y marca un nuevo paso en la relación entre Panamá y agencias internacionales con operaciones regionales y globales.

La oficina funcionará desde Panamá como un centro de articulación de conocimientos y capacidades técnicas de Unicef, conectada con otros hubs ubicados en Nairobi, Amán y Bangkok. Según lo anunciado, reunirá a más de 30 expertos provenientes de distintas regiones y servirá como punto de enlace para movilizar apoyo especializado a gobiernos y países que requieran acompañamiento en áreas vinculadas con derechos de la infancia.

Entre sus funciones estarán la generación de evidencia, el apoyo técnico y la colaboración en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes.

Para Unicef, la instalación de esta oficina responde a la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional en un contexto donde los desafíos sociales y humanitarios demandan respuestas coordinadas y sostenidas.

“Este acuerdo refuerza nuestra capacidad de apoyar a los gobiernos con soluciones de mayor alcance y calidad”, afirmó Carlos Acosta, director interino de la oficina global.

Por parte del Gobierno panameño, el canciller Javier Martínez Acha Vásquez señaló que la llegada de esta estructura “reafirma el compromiso de Panamá con la cooperación internacional y el desarrollo social”.

La nueva sede también coloca a Panamá dentro de una red internacional de coordinación técnica de Unicef, en momentos en que organismos multilaterales buscan descentralizar operaciones y fortalecer plataformas regionales capaces de responder con mayor rapidez a problemáticas vinculadas con pobreza, migración, educación y protección infantil.

Con este acuerdo, ambas partes apuestan a convertir la oficina en un espacio de intercambio de conocimiento y cooperación entre países, con el objetivo de impulsar políticas públicas sostenibles enfocadas en la niñez.