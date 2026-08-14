Clima en Panamá: lluvias persistirán en el Caribe y se esperan aguaceros con tormentas en el Pacífico

Para la tarde se prevé que las precipitaciones continúen acompañadas de tormentas aisladas a lo largo de la vertiente del Caribe. Las lluvias intermitentes se mantendrán durante la noche.

Panamá/Las lluvias intermitentes persistirán este viernes en la vertiente del Caribe, mientras que diferentes sectores del Pacífico registrarán aguaceros acompañados de tormentas durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En el Caribe, el cielo permanecerá nublado durante la madrugada y la mañana, con precipitaciones de intensidad variable. Las lluvias se intensificarán en Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Para la tarde se prevé que las precipitaciones continúen acompañadas de tormentas aisladas a lo largo de la vertiente. Las lluvias intermitentes se mantendrán durante la noche.

En el Pacífico, se esperan cielos nublados y lluvias esporádicas durante la madrugada y la mañana en la cordillera Central, el norte de Coclé y el golfo de Panamá. El resto de la vertiente permanecerá entre parcialmente nublado y nublado.

Los aguaceros con tormentas de variada intensidad se presentarán en diferentes sectores durante la tarde. En horas de la noche, la actividad se desplazará hacia las zonas marino-costeras de Azuero, el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el golfo de Panamá.

Precaución en ambos litorales

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 1.6 y 2 metros, con periodos de ocho a nueve segundos, por lo que se mantienen condiciones de precaución.

En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.6 y 1.4 metros, con periodos de 16 a 18 segundos. Estas condiciones también requieren precaución para bañistas y navegantes.

Los vientos en el Caribe procederán del noroeste y noreste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora.

En el Pacífico central y oriental prevalecerán vientos del norte y noroeste, también con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el Pacífico occidental serán variables y menores de 20 kilómetros por hora durante la mañana, mientras que en la tarde ingresarán flujos del oeste y sur inferiores a 25 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 29 °C en el Caribe, y entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico. Las mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C, excepto en las montañas y la cordillera Central, donde se ubicarán entre 18 °C y 24 °C.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre moderados y muy altos, con niveles de 7 a 10 UV-B en el país.