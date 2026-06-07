Hombre es asesinado a tiros dentro de una parrillada en Colón ¿Qué se sabe?

El crimen ocurrió en el corregimiento de Cativá y eleva a 43 la cifra de homicidios registrados este año en la provincia.

Provincia de Colón./Un hombre de aproximadamente 31 años fue asesinado la noche del sábado 6 de junio dentro de una parrillada ubicada en el sector de La Represa, corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima se encontraba compartiendo con varias personas cuando fue sorprendida por sujetos armados que, sin mediar palabras, le realizaron múltiples disparos de manera directa.

Al lugar acudieron paramédicos del servicio de emergencias 911; sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras que funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho de sangre. Con este nuevo caso, la cifra de homicidios registrados en la provincia de Colón durante el año 2026 asciende a 43.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este crimen. Mientras tanto, residentes de la comunidad han expresado su preocupación por el aumento de los hechos violentos en la provincia y solicitan una mayor presencia policial para reforzar la seguridad.

Con información de Néstor Delgado.