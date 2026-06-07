Despachador de combustible sufre violento asalto y lo dejan abandonado en un camino solitario

Los delincuentes se llevaron el dinero de las ventas y abandonaron a la víctima amordazada en un área apartada de Penonomé.

Provincia de Coclé./Un despachador de combustible fue víctima de un violento asalto registrado en una estación de servicio ubicada en la entrada de Santa Ana, sobre la vía que conduce hacia La Pintada.

De acuerdo con los primeros informes, varios sujetos armados ingresaron a las oficinas del establecimiento y se apoderaron del dinero producto de las ventas del negocio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el monto sustraído.

Tras cometer el robo, los delincuentes privaron de libertad al trabajador, lo amordazaron y posteriormente lo abandonaron en un camino solitario de la comunidad de Cermeño, en el distrito de Penonomé.

La víctima presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Pese a las lesiones, logró solicitar ayuda y fue auxiliado por residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Aquilino Tejeira, donde recibió atención médica y se mantiene en condición estable.

El Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este hecho delictivo.

Con información de Nathali Reyes.