Más de 200 pacientes reciben colonoscopias y endoscopias durante jornada especial en Chiriquí

Varios pacientes incluidos en esta programación tenían sus procedimientos previstos para los últimos meses del año,

Un total de 200 pacientes se benefician este fin de semana de una jornada extraordinaria de colonoscopias y endoscopias que se desarrolla en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, como parte de las estrategias de la Caja de Seguro Social (CSS) para reducir la mora en procedimientos especializados y agilizar la atención médica.

La iniciativa está dirigida a pacientes que permanecían en lista de espera para la realización de estos importantes estudios diagnósticos, considerados fundamentales para la detección temprana, evaluación y tratamiento de diversas enfermedades del sistema digestivo.

La jefa del Servicio de Gastroenterología del centro hospitalario, Dra. Johana Guerra, explicó que tanto las colonoscopias como las endoscopias son herramientas esenciales para identificar oportunamente múltiples afecciones gastrointestinales.

Entre las patologías que pueden ser diagnosticadas mediante estos procedimientos se encuentran las várices esofágicas, la anemia de origen desconocido, la pérdida de peso sin causa aparente, los sangrados digestivos, los pólipos intestinales y el cáncer de colon, una de las enfermedades que registra mayor incidencia a nivel mundial.

La especialista destacó que la detección temprana de estas condiciones aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento oportuno y mejora el pronóstico de los pacientes.

Por su parte, el director médico del Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, Dr. Reinel Camargo, señaló que esta jornada extraordinaria permite disminuir los tiempos de espera para la realización de estudios especializados.

Según explicó, varios de los pacientes incluidos en esta programación tenían sus procedimientos previstos para los últimos meses del año, por lo que la iniciativa representa una respuesta directa a la demanda acumulada de atención gastroenterológica.

"La realización de estas jornadas especiales permite ofrecer una atención más rápida y eficiente a los asegurados que requieren estos exámenes diagnósticos", indicó.

CSS refuerza estrategias para reducir la mora en procedimientos especializados

La Caja de Seguro Social ha puesto en marcha diversas acciones orientadas a reducir la mora existente en consultas, cirugías y procedimientos especializados en distintas regiones del país.

Las jornadas extraordinarias forman parte de ese plan institucional que busca ampliar la capacidad de atención de los centros hospitalarios y garantizar que los pacientes puedan acceder a diagnósticos y tratamientos en menor tiempo.

Además de agilizar la atención médica, estas iniciativas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios al permitir la detección temprana de enfermedades que, de no ser diagnosticadas a tiempo, podrían presentar complicaciones mayores.

Las autoridades hospitalarias reiteraron que este tipo de jornadas continuará desarrollándose como parte del compromiso institucional de fortalecer los servicios especializados y responder a las necesidades de la población asegurada.