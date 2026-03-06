Más de 39 pandillas imponen el crimen en San Miguelito reclutando niños desde los 10 años: ¿Qué hacen las autoridades?

Como resultado de diversos operativos policiales, también se ha logrado la captura y judicialización de más de 1,000 pandilleros, en medio de los esfuerzos para frenar el crimen y la delincuencia, siendo este un problema histórico en el distrito, que con el paso de los años ha tomado más fuerza.

Ciudad de Panamá, Panamá/La inseguridad en el distrito de San Miguelito continúa marcada por la presencia de más de 39 pandillas identificadas, según datos de inteligencia de la Policía Nacional.

Estas estructuras delictivas operan en distintos sectores del distrito, lo que ha llevado a las autoridades a implementar nuevas estrategias de seguridad y operativos focalizados con el objetivo de contener la actividad criminal y reforzar la vigilancia en las comunidades más afectadas.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es el reclutamiento de niños muy pequeños por parte de estas pandillas. De acuerdo con información revelada por el director de la Policía Nacional en San Miguelito, Javier Batista, existen casos documentados de niños de entre 10 y 12 años que ya forman parte de estas agrupaciones.

Como resultado de diversos operativos policiales, también se ha logrado la captura y judicialización de más de 1,000 pandilleros, en medio de los esfuerzos para frenar el crimen y la delincuencia, siendo este un problema histórico en el distrito, que con el paso de los años ha tomado más fuerza.

Uno de los puntos de mayor preocupación ha sido la violencia vinculada a enfrentamientos entre pandillas, que incluso ha alcanzado instalaciones públicas como centros de salud, donde se han reportado situaciones de riesgo para pacientes y personal médico.

Ante este escenario, las autoridades han dispuesto agentes policiales en algunos centros de atención, especialmente en horarios de mayor riesgo, con el objetivo de evitar que civiles se vean involucrados en actos violentos.

El nuevo plan policial también contempla reforzar el patrullaje a pie y la presencia policial en las comunidades, una estrategia que busca mejorar la cercanía con la ciudadanía y fortalecer el control territorial.

San Miguelito está compuesto por nueve corregimientos, cada uno con dinámicas y niveles de violencia distintos, lo que obliga a adaptar las operaciones según las características de cada sector, indicó Batista.

Entre los corregimientos que requieren mayor vigilancia figuran Arnulfo Arias y Belisario Frías, aunque la estrategia apunta a mantener presencia policial en todos los sectores. Para ello, la dirección general de la Policía Nacional ha asignado recursos adicionales que permitan desplegar policías en veredas y zonas residenciales.

El fenómeno también está asociado a problemas sociales y familiares en comunidades vulnerables. La Policía ha identificado que muchos de estos jóvenes provienen de entornos donde faltan figuras parentales o existen antecedentes de violencia y criminalidad, lo que dificulta su integración al sistema educativo y aumenta el riesgo de que terminen vinculados a actividades delictivas. Además, también se ha visto el aumento de jóvenes siendo madres a muy temprana edad, lo que contribuye al creciminto de niños en situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, Batista señaló que las estadísticas también reflejan una alta cantidad de jóvenes fuera del sistema escolar, una realidad que, según las autoridades, contribuye a la captación de menores por parte de pandillas.

Frente a este panorama, la estrategia policial no se limita a operativos y capturas.

Las autoridades buscan articular esfuerzos con otras instituciones, incluyendo fiscalías, autoridades locales, el sistema educativo y el sector salud, para abordar el problema desde un enfoque integral que combine represión del delito y prevención social.

Dentro de ese enfoque, la Policía Nacional también contempla retomar programas comunitarios, como la iniciativa “Clamor en tu barrio”, que busca promover la participación de líderes comunitarios y organizaciones religiosas en barrios con altos niveles de violencia. Este programa ha sido aplicado en otras regiones del país con resultados positivos, según explicó el director policial.

“Necesitamos implementar nuevas estrategias que no solo vayan de la mano con el accionar policial, sino también con el mensaje de Dios y con la integración de la comunidad”, sostuvo Batista al referirse al enfoque que se busca impulsar en el distrito.

La meta, de acuerdo con las autoridades, es fortalecer el vínculo entre la Policía y la comunidad, además de generar espacios de prevención que permitan ofrecer alternativas a jóvenes en riesgo.

