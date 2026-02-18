Acodeco ha atendido 498 casos por incumplimientos y mantiene vigilancia

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) continúa atendiendo quejas y denuncias por incumplimientos a la Ley 6 de 1987, que establece descuentos y trato preferencial para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Durante el año pasado, la institución registró 498 situaciones irregulares, relacionadas con la falta de aplicación de estos beneficios. De acuerdo con cifras del Departamento de Investigación, las principales anomalías detectadas fueron:

138 por incumplir la tasa de interés especial.

por incumplir la tasa de interés especial. 118 por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes .

por no aplicar el . 93 por ausencia de letreros visibles que informen los beneficios.

por ausencia de letreros visibles que informen los beneficios. 59 por no otorgar el interés preferencial en préstamos.

por no otorgar el interés preferencial en préstamos. 23 por no aplicar el 15% de descuento en comidas rápidas .

por no aplicar el . 16 por negarse a otorgar el descuento.

por negarse a otorgar el descuento. 11 por no validar el 25% en transporte aéreo.

Adicionalmente, durante el año pasado se impusieron 63 sanciones en primera instancia, que sumaron $27 mil 460 por incumplimientos a esta normativa.

La Acodeco explicó que, tras recibir una denuncia, se elabora un informe que es remitido al Departamento de Verificación para realizar las inspecciones en los establecimientos señalados. De comprobarse la falta, se levanta el acta correspondiente y se inicia el proceso sancionador.

La institución recordó que muchos ciudadanos presentan denuncias por descuentos en servicios como cable o internet; sin embargo, estos beneficios no están contemplados en la Ley 6 de 1987.

La entidad reiteró que continuará vigilando el cumplimiento de esta ley, cuyo objetivo es garantizar un trato preferencial y descuentos obligatorios a este grupo de la población.