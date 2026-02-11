Acodeco decomisa más de 400 productos vencidos en Chitré y La Villa

Todos los artículos vencidos fueron decomisados para su destrucción, mientras que los agentes económicos involucrados fueron notificados mediante actas, a fin de que presenten sus descargos, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor y la libre competencia.

Los Santos/Al menos 315 productos vencidos, entre cervezas, refrescos, snacks, embutidos, protectores solares y artículos de higiene personal, fueron decomisados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante operativos realizados en dos establecimientos comerciales del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, como parte de las verificaciones previas a las festividades del Carnaval.

De acuerdo con la entidad, estas acciones forman parte de los controles que se mantienen a nivel nacional para detectar irregularidades que ponen en riesgo la salud y el bolsillo de los consumidores.

En ese mismo contexto, en La Villa de Los Santos también se detectaron más de 100 productos con fecha de vencimiento expirada que se encontraban a la venta al público.

Todos los artículos vencidos fueron decomisados para su destrucción, mientras que los agentes económicos involucrados fueron notificados mediante actas, a fin de que presenten sus descargos, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor y la libre competencia.

Paralelamente, la Acodeco desarrolló verificaciones técnicas en la provincia de Chiriquí, donde se inspeccionaron balanzas de alto alcance en Cadasa, distrito de Alanje, sin que se detectaran anomalías, ya que las mediciones de peso resultaron exactas. De igual forma, en el distrito de Barú, se revisaron las balanzas industriales de la extractora Ebasa, en Manaca Civil, y de la extractora ICCTSA, en Progreso, ambas sin presentar irregularidades.

La entidad informó además que continúa supervisando que los comercios cumplan con aspectos clave como precios a la vista, que el precio exhibido coincida con el cobrado en caja, la venta de productos en buen estado y aptos para el consumo, así como publicidad y promociones claras y veraces.

La Acodeco reiteró que estos operativos se mantendrán en todo el país durante las festividades, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los consumidores. Las denuncias pueden realizarse a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333, en las redes sociales @AcodecoPma y en la página web institucional, disponibles las 24 horas.

