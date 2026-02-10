Realizan cierre preventivo de la vía David-Bocas del Toro por terreno inestable

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó el cierre preventivo de la vía David-Bocas del Toro a la altura de la comunidad de Hornito, sector hacia la Quijada del Diablo, debido a la inestabilidad del terreno que ha provocado caída de tierra y rocas.

Omar Smith, director de Sinaproc, explicó: "Derivado de fuertes y constantes lluvias de las últimas 24 horas en Chiriquí, Bocas del Toro y alrededores, se registra deslizamiento de rocas que afectan la ruta Gualaca-Chiriquí Grande (Hornito a Quijada del Diablo). Por precaución se cierra la vía hasta que mejoren las condiciones".

Personal técnico realiza monitoreo constante del área, mientras equipos especializados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ingresarán al sitio para evaluar los daños y ejecutar trabajos de remoción del material desprendido cuando las condiciones lo permitan.

Las autoridades recomiendan evitar transitar por el área afectada hasta nuevo aviso, atender las indicaciones del personal en sitio y mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales de Sinaproc.