Inician trabajos de nivelación en punto crítico de la ruta Gualaca–Chiriquí Grande en Bocas del Toro

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos de mejora y nivelación de la calzada en un punto crítico de la ruta Gualaca–Chiriquí Grande, ubicado en la cordillera de la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener la conectividad de esta importante vía nacional.

El director encargado de Obras Públicas en Bocas del Toro, Carlos Caballero, informó que las labores actuales se concentran en la nivelación de la calzada. Además, señaló que, por instrucciones del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, en los próximos días acudirá al área un equipo técnico especializado para realizar los estudios correspondientes y definir una solución permanente y de largo plazo que atienda de forma integral esta afectación en la carretera.

Los trabajos comenzaron de manera inmediata tras una inspección técnica, que permitió determinar las acciones necesarias para intervenir el sitio. Para ello, el MOP desplegó maquinaria pesada y equipo especializado, con el fin de remover la capa de rodadura afectada, estabilizar el terreno y nivelar la vía.

Como parte de las medidas de seguridad vial, el Ministerio de Obras Públicas exhortó a los conductores a respetar la señalización de tránsito y las indicaciones del personal mientras se desarrollan las labores de recuperación.

En la entrada y salida del área intervenida se colocó señalización preventiva en aproximadamente 300 metros previos al punto de trabajo, con el objetivo de alertar a los usuarios de esta ruta estratégica de conexión entre la provincia de Bocas del Toro y el resto del país. Asimismo, se mantiene personal técnico y banderilleros como medida adicional de seguridad.

Las labores se ejecutan a la altura del kilómetro 62+300 de la cordillera, y están a cargo de la empresa contratista CUSA, S.A., bajo la coordinación y supervisión del MOP. En el sitio se cuenta con retroexcavadora, excavadora, compactadora y camiones volquetes.

Las acciones incluyen excavaciones, extracción de material desechable y la colocación de material nuevo, con el propósito de minimizar el desnivel provocado por una falla geológica que afectó la parte inferior de la carretera, permitiendo que los conductores transiten de forma segura y sin interrupciones.