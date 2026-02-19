Año Escolar 2026: Acodeco recuerda exoneraciones y regulaciones para las compras

Ciudad de Panamá/El regreso a clases activa las compras de útiles y uniformes, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) insta a los panameños a conocer sus derechos. Ramón Abadi, administrador de la entidad, confirmó que la ley 17 de 1992 garantiza exoneraciones en productos escolares esenciales para estudiantes de todos los niveles.

Los descuentos en ITBMS aplican en artículos específicos con topes de precio. Los zapatos escolares están exonerados hasta 40 balboas, mientras que las zapatillas deportivas tienen un límite de 30 dólares. Las mochilas también alcanzan los 30 dólares en exoneración, y las correas o cinturones, hasta 15 dólares.

Abadi enfatizó que los comercios deben exhibir esta información de forma visible para que el consumidor exija el beneficio sin confusiones.

¿Qué productos están incluidos en la exoneración?

La normativa cubre libros de texto, cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, tijeras de punta roma, loncheras, témperas, juegos de geometría, cartulinas, cartapacios y bolígrafos, entre otros.

El listado completo está disponible en la página web de Acodeco y en sus redes sociales, pero también debe estar a la vista en los puntos de venta.

Abadi reconoció que la ley data de 1992 y requiere actualización. Los precios del mercado han cambiado, al igual que las necesidades de los estudiantes.

"Hoy tenemos niños de 10 y 11 años que calzan tallas mayores, y el tope de 40 balboas para zapatos ya no cubre la realidad", explicó. Por ello, la institución trabaja en una propuesta de modificación para el Ejecutivo que ajuste montos y amplíe coberturas.

Acodeco mantiene un departamento técnico que verifica la calidad de los útiles escolares. Se revisa que los cuadernos cumplan con el número de hojas prometido y que los materiales sean duraderos.

Sin embargo, Abadi hizo un llamado a los padres: comparen precios antes de comprar. Un mismo producto puede variar significativamente entre comercios, y la comparación inteligente permite ahorrar sin sacrificar calidad.

Prohibida la venta atada en colegios

Una práctica ilegal que persiste en algunos centros educativos es exigir la compra de útiles o uniformes con un proveedor único. Esto se conoce como venta atada y está prohibido por la ley 45.

Los padres pueden denunciar de forma anónima ante Acodeco si enfrentan esta situación. Las multas para los infractores oscilan entre 0 y 25 mil balboas, y la institución ha confirmado que ya existen sentencias firmes contra colegios que incumplieron la norma.

En el último año se registraron 72 quejas relacionadas con colegios privados, una cifra en descenso frente a picos anteriores. Abadi atribuye esta mejora a la fiscalización, pero recordó que la participación de los padres en las juntas escolares es fundamental para prevenir abusos.

Sobre los cambios anuales de libros de texto, Abadi aclaró que esta competencia recae en el Ministerio de Educación (Meduca), que establece una vigencia mínima de cinco años para los planes académicos. No es válido modificar un libro solo por actualizar la fecha de imprenta o realizar ajustes menores, práctica que genera gastos innecesarios a las familias.

Respecto a los aumentos de matrícula, los colegios deben notificar con seis meses de anticipación y contar con la aprobación del Meduca. Un monitoreo reciente indicó que entre 18% y 20% de las escuelas privadas elevarán sus mensualidades este año, siempre que justifiquen la medida y cumplan con los plazos legales.

Las universidades también están obligadas a informar con claridad el costo total del plan académico desde el inicio de la carrera, especialmente para estudiantes que acceden a créditos o becas del Ifarhu. No pueden condicionar la entrega de esta información al pago previo de matrículas.