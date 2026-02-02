Acodeco revisa precios de uniformes y útiles escolares a un mes del inicio del año lectivo 2026

El monitoreo también incluyó 29 productos de útiles escolares sin marca, con precios que van desde $0.10 hasta $5.99, lo que amplía las alternativas para los consumidores.

A un mes del inicio del año lectivo 2026, un monitoreo de precios realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reflejó una amplia variedad de precios en uniformes, calzados y útiles escolares disponibles en distintos comercios de la ciudad de Panamá.

La inspección, desarrollada por el Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), abarcó establecimientos ubicados en Albrook Mall, el centro de San Miguelito, incluida la Gran Estación, así como los centros comerciales de Los Andes y Los Pueblos, zonas de alta afluencia en la temporada escolar.

Calzado y mochilas con los rangos más amplios

Entre los artículos evaluados, los zapatos escolares muestran una amplia variación, con precios que van desde $7.98 hasta $43.99, correspondientes a 15 marcas encontradas en 15 establecimientos.

Las mochilas escolares presentan el rango más amplio del monitoreo, con precios entre $1.99 y $99.95, asociados a 37 marcas disponibles en 15 comercios; las diferencias de precios están relacionadas con tamaño, material y diseño.

Uniformes

En cuanto a las camisas escolares, registran precios que oscilan entre $1.50 y $7.99, con 14 marcas identificadas en 13 establecimientos.

En el caso de los pantalones largos, los costos van de $3.98 a $9.99, mientras que las faldas escolares se sitúan entre $3.98 y $6.99.

Para el uniforme de educación física, específicamente el pantalón, los precios fluctúan entre $2.99 y $6.49, disponibles en 12 comercios.

El monitoreo también incluyó 29 productos de útiles escolares sin marca, con precios que van desde $0.10 hasta $5.99, lo que amplía las alternativas para los consumidores.

Otros artículos complementarios, como las medias escolares (blancas y azules), presentan precios entre $0.69 y $1.99, mientras que las correas oscilan entre $1.98 y $6.99, según el establecimiento y el material.

Estos precios permiten a los consumidores comparar y ajustar sus compras según su presupuesto, especialmente en productos con rangos más amplios como mochilas y calzado.

Puede acceder al documento completo y tomar decisiones más informadas aquí: https://www.acodeco.gob.pa/inicio/wp-content/uploads/2026/01/EncuestaEscolar_Ene2026.pdf

