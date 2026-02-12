Rollyns Rodríguez, exalcalde de Arraiján fue aprehendido

El exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, fue aprendido la madrugada de este jueves 12 de febrero por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, por su presunta vinculación con la comisión del delito contra la administración pública.

Rodríguez fue llevado a la estación de policías de Ciudad del Futuro, y luego fue trasladado a una instalación médica para realizarle una evaluación y posteriormente, al cuartel de Vacamonte.

Rodríguez ocupó la comuna de Arraiján bajo la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el quinquenio 2019-2024.

Durante la “operación Comuna”, también se aprehendió a otros tres exfuncionarios del Municipio de Arraiján, vinculados al delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.

Durante la madrugada, la Fiscalía Anticorrupción, junto a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y de la Policía Nacional (PN), allanó residencias en los corregimientos de: Vacamonte, Cerro Silvestre y Juan Demóstenes Arosemena en el distrito de Arraiján, donde se recabaron indicios claves para la investigación.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron durante los años 2022 a 2024, cuando presuntamente se cometió una lesión patrimonial que supera los $815 mil, en perjuicio del Municipio de Arraiján, cuando se destinó dinero del Programa de Descentralización para proyectos sociales.

Las investigaciones continúan, con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos.