Detención provisional para alias 'Pirulo' por caso de femicidio en San Miguelito

El imputado es la cuarta persona vinculada al ataque armado ocurrido en Patio Limoso, Cerro Cocobolo, donde una mujer murió y otra resultó herida.

Ciudad de Panamá/La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró la detención provisional de un hombre conocido con el alias de “Pirulo”, señalado como la cuarta persona presuntamente involucrada en un caso de femicidio, tentativa de femicidio y asociación ilícita.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid. Según las investigaciones, el imputado y otros tres sujetos, quienes ya permanecen bajo detención provisional, llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra las víctimas.

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Las autoridades indican que el ataque habría estado motivado por venganza y que fue perpetrado aprovechando la condición de vulnerabilidad de las víctimas por ser mujeres. Como resultado, una de ellas perdió la vida, mientras que la otra sufrió heridas por proyectil de arma de fuego.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público también obtuvo la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos contra el imputado. La Fiscalía sustentó la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales existentes, entre ellos la posible afectación de pruebas, el peligro para la víctima sobreviviente, sus familiares y la comunidad.