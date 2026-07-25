Iglesia hace llamado a la responsabilidad familiar en vísperas de la fiesta de Santiago Apóstol

Con la misa en honor a Santiago Apóstol concluyeron las actividades religiosas de las festividades patronales.

Veraguas/Durante la misa en honor a Santiago Apóstol, el obispo de la Diócesis de Santiago, Audelio Aguilar Aguilar, hizo un llamado a la población a rechazar la violencia, promover un uso responsable de las redes sociales y evitar los excesos durante las fiestas patronales que continúan con las actividades de calle.

En su homilía, el prelado señaló que la construcción de una sociedad más segura depende no solo de las autoridades, sino también del compromiso de las familias en la formación de niños y adolescentes.

Aguilar sostuvo que la educación en el hogar y el acompañamiento de los hijos son fundamentales para prevenir problemas como la violencia intrafamiliar y otras situaciones que afectan a la sociedad.

También se refirió al impacto de las redes sociales, advirtiendo sobre las consecuencias que pueden tener los mensajes ofensivos o el acoso digital en la vida de las personas.

De cara a las fiestas de calle, Aguilar instó a los padres de familia a mantenerse atentos a sus hijos y advirtió sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, el uso de drogas, la violencia y otras situaciones que pueden presentarse durante estas celebraciones.

Con la misa en honor a Santiago Apóstol concluyeron las actividades religiosas de las festividades patronales. Ahora, las autoridades se preparan para el desarrollo de las fiestas de calle, para las que informaron que el operativo de seguridad ya se encuentra coordinado.

Información de Ney Castillo

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