Comunidades de Veraguas denuncian apagones de hasta 72 horas; distribuidora no acude a citación municipal

Los residentes cuestionan las explicaciones sobre ramas, animales y rayos como causas de los apagones, debido a que las interrupciones se repiten principalmente los fines de semana.

Veraguas./Residentes de varias comunidades de Veraguas denunciaron que permanecen entre 24 y 72 horas sin energía eléctrica debido a constantes apagones y fluctuaciones. La situación también afecta el acceso al agua en sectores donde el sistema de abastecimiento depende de la electricidad.

Habitantes de Alto Horcón, ubicado en el kilómetro 35 de Santiago Sur, acudieron al Consejo Municipal de Santiago para solicitar la intervención de las autoridades, tras señalar que las quejas presentadas no han generado una solución.

“Contamos también con una turbina que, si no tenemos el fluido de la luz eléctrica, tampoco tenemos agua. Estamos afectados por 12 horas, 72 horas”, relató Juana Peralta, residente de Alto Horcón.

Los moradores aseguraron que han recibido distintas explicaciones sobre las interrupciones, entre ellas la caída de ramas, animales sobre las líneas, descargas eléctricas y rayos. Sin embargo, cuestionaron que los problemas se repitan con frecuencia, principalmente durante los fines de semana.

“Se nos ha informado que muchas veces los apagones se deben constantemente a ramas caídas de árboles, animales o caídas de cargas eléctricas, rayos, pero no puede ser que todos los animales estén en coordinación, que los viernes, sábado y domingo caigan en las líneas eléctricas; eso no puede ser”, manifestó el residente Ignacio Castillo.

El representante del corregimiento de Santiago Sur, Herminio Hernández, pidió una respuesta para las comunidades perjudicadas.

“Se debe llevar una respuesta a esta comunidad que todos los días no tiene la luz y de verdad que es algo preocupante porque todos necesitamos la luz”, expresó.

La empresa responsable de distribuir la energía eléctrica en la zona estaba citada ante el Consejo Municipal de Santiago para responder por las denuncias, pero no acudió. Esta es la segunda ocasión en la que la compañía no se presenta, por lo que las autoridades municipales anunciaron que será convocada por tercera vez.

Las quejas no se limitan a Alto Horcón, sino que comprenden otras comunidades de la provincia afectadas por apagones y fluctuaciones recurrentes.

Con información de Ney Castillo.