Panamá y Ecuador celebran gala cultural en el Teatro Nacional por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

La puesta en escena incluyó la participación del cuerpo de baile, solistas y primeras figuras, con cuadros inspirados en escenarios marinos, bazares y jardines de palacio.

En el Teatro Nacional se realizó una gala cultural organizada por Panamá y Ecuador con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y el natalicio del libertador Simón Bolívar.

El programa reunió al Ballet Nacional de Panamá y a la Compañía Nacional de Danza del Ecuador en una presentación dedicada a la integración cultural entre ambos países.

El Ballet Nacional de Panamá presentó una producción del ballet clásico El Corsario, bajo la dirección artística del maestro Sasa Adamovic. La puesta en escena incluyó la participación del cuerpo de baile, solistas y primeras figuras, con cuadros inspirados en escenarios marinos, bazares y jardines de palacio.

Por su parte, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador presentó la obra contemporánea Mariposa de papel, dirigida e interpretada por Luis Cifuentes. La pieza estuvo acompañada por la interpretación vocal de Catalina Villagómez del tema "Luchín", del cantautor chileno Víctor Jara.

Durante la actividad, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que este tipo de encuentros fortalecen los vínculos culturales entre los países y agradeció la participación de la delegación ecuatoriana.

El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, destacó la participación de los artistas panameños y ecuatorianos y se refirió al papel de la diplomacia cultural como un mecanismo para fortalecer las relaciones entre los pueblos.

La actividad finalizó con aplausos del público y un reconocimiento a los artistas, técnicos y equipos de producción de Panamá y Ecuador.

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