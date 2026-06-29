Sensación térmica podría alcanzar los 41 °C en el país por el veranillo de San Juan

Según el especialista, los termómetros ya registran temperaturas cercanas a los 34 °C en la ciudad de Panamá y de 36 °C en sectores del interior , aunque la humedad hace que el cuerpo perciba mucho más calor.

Panamá/Panamá atraviesa uno de los episodios más calurosos de las últimas semanas. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió que la combinación del veranillo de San Juan, una masa de aire seco y remanentes de polvo del Sahara está elevando las temperaturas y provocando que la sensación térmica alcance entre los 39 y 41 grados Celsius, principalmente en el Pacífico.

El meteorólogo Emmanuel Velázquez explicó que varios fenómenos atmosféricos coinciden sobre el país, favoreciendo un ambiente seco y con alta radiación solar.

Continuamos con una masa de aire bastante seco que está aún desplazándose sobre nuestra región, aunado a que se ha generado también el desplazamiento de algunas partículas del polvo del Sahara que se mantienen algunos remanentes sobre sectores del territorio nacional".

Añadió que estos factores, sumados a la escasa nubosidad, están incrementando las temperaturas.

Todo este patrón o todos estos elementos que se han unido ha generado un ambiente bastante seco, bastante cálido y, por lo tanto, se está generando una alta incidencia de radiación ultravioleta y radiación solar sobre la superficie terrestre. La ausencia o la poca cobertura nubosa está permitiendo esta condición".

Según el especialista, los termómetros ya registran temperaturas cercanas a los 34 °C en la ciudad de Panamá y de 36 °C en sectores del interior, aunque la humedad hace que el cuerpo perciba mucho más calor.

Los termómetros están registrando temperaturas bastante elevadas que están rondando en la ciudad los 34 grados Celsius; en el interior pueden estar rondando los 36 grados Celsius. Esto, al sumarle lo que es la humedad ambiente, ocasionará una sensación térmica mayor sobre las personas e igualmente sobre los animales".

Precisó que esa sensación térmica podría alcanzar niveles aún más elevados. "En las personas podría estar alcanzando la sensación térmica entre los 39 hasta los 41 grados Celsius, dependiendo de la región del sector del Pacífico principalmente".

Velázquez explicó que, desde el pasado 24 de junio, inició el tradicional veranillo de San Juan, un período que este año coincide con condiciones climáticas que intensifican el calor.

Desde el día 24 de junio se declaró el inicio del veranillo de San Juan. Este se va a estar extendiendo hasta el día 30 de junio y, al combinarse con el escenario de la ocurrencia del fenómeno El Niño, han podido percibir que el mismo ha sido bastante fuerte".

Agregó que durante estos días el país experimenta condiciones propias de la temporada seca, pese a encontrarse en plena estación lluviosa.

Se han generado días bastante calurosos, bastante secos y, por lo cual, ha dado esa percepción, esa sensación como si estuviésemos en verano, en una temporada bastante seca, como en enero o febrero".

Aunque Panamá permanece en la temporada lluviosa, la menor cantidad de precipitaciones, el suelo urbanizado y la reducción de áreas arboladas también contribuyen a que el calor se perciba con mayor intensidad, especialmente en la ciudad capital.

Con información Nicanor Alvarado.