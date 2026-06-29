Feria Nacional de Artesanías regresa a Atlapa del 29 de julio al 2 de agosto

Como parte de las novedades de este año, la Feria Nacional de Artesanías estrenará hoy su primera página web oficial , una plataforma que permitirá acercar aún más el evento al público y facilitar el acceso a la información de esta tradicional vitrina del arte popular panameño.

Panamá/La Feria Nacional de Artesanías celebrará este año su edición con la mayor participación de expositores de su historia. Un total de 677 artesanos de distintas provincias y comarcas del país mostrarán y comercializarán sus creaciones del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Artesanías, donde también se informó que la entrada general tendrá un costo de 3 dólares, mientras que los jubilados y los niños de 12 años en adelante pagarán 1.50 dólares. Los menores de 12 años ingresarán gratuitamente.

El director nacional de Artesanías, Algis Díaz , destacó que esta edición marcará un nuevo récord de participación.

"Este año tenemos una cifra histórica de 677 artesanos que nos van a estar acompañando de diferentes provincias y comarcas del país", indicó.

Explicó que la selección fue una de las más competitivas de los últimos años, debido al alto número de aspirantes y a la capacidad limitada del recinto.

Ya las convocatorias cerraron por el proceso que tuvimos con los maestros artesanos. Fue una selección muy difícil, ya que fueron más de mil personas, pero debido a la capacidad del Centro de Convenciones, lastimosamente no se pudieron involucrar todos", manifestó.

Ante el creciente interés de los artesanos, el director adelantó que el Ministerio de Cultura evalúa ampliar los espacios de comercialización.

Si Dios quiere, ya estamos en conversaciones con la ministra para una segunda Feria Nacional de Artesanías, para involucrar a todo este sector que lo necesita", anunció.

Los organizadores hicieron un llamado a la población para respaldar el trabajo de los artesanos panameños, quienes durante meses preparan las piezas que exhibirán en el evento.

Que colaboren, vengan con nuestros artesanos, que tienen la materia prima desde lo más recóndito del país; vienen para esta fecha, esperan todo un año para traer lo mejor de sí, para presentarlo ante ustedes y poder llevarse no solo una artesanía, sino un legado ancestral de nuestros artesanos", expresó.

Como parte de las novedades de este año, la Feria Nacional de Artesanías estrenará hoy su primera página web oficial, una plataforma que permitirá acercar aún más el evento al público y facilitar el acceso a la información de esta tradicional vitrina del arte popular panameño.

Con información de Jorge Quirós.