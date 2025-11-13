Buscan llevar a la Asamblea proyecto de ley de redondeo ante el fin de la fabricación del centavo

Estados Unidos acuña su último centavo, Panamá se prepara para su desaparición y prepara ley de redondeo.

Tras 238 años de historia, Estados Unidos ha acuñado la última moneda de un centavo, marcando el final de más de dos siglos de circulación del “penny”, símbolo de su sistema monetario. El anuncio, realizado este miércoles 12 de noviembre, ha comenzado a tener efectos directos en Panamá, donde el dólar estadounidense es también moneda de curso legal.

En la Casa de la Moneda de Filadelfia, se acuñó el último centavo, cumpliendo con la orden emitida en febrero pasado por el presidente Donald Trump, quien había instruido detener su producción ante los altos costos que representaba fabricar cada unidad.

De acuerdo con datos oficiales, producir un centavo cuesta 3.7 centavos, lo que significa que su fabricación supera en más del triple su valor nominal. “No tenía ningún sentido financiero lógico seguir utilizando un medio de pago que costaba más fabricarlo de lo que valía”, explicó Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá, al referirse al impacto que esta decisión tendrá en el país.

Recordó que Panamá mantiene relaciones financieras directas con la Reserva Federal de Estados Unidos, y que el Banco Nacional administra el efectivo en dólares que circula dentro del territorio panameño, por lo que el cese en la acuñación también afectará de manera progresiva al sistema monetario local.

“Obviamente, tampoco vamos a acuñar más centavos por el costo”, sostuvo, al indicar que, aunque aún hay muchas monedas en circulación, estas irán desapareciendo de forma gradual.

Ante este escenario, el Banco Nacional de Panamá ha enviado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley que establece nuevas reglas de redondeo para las transacciones comerciales que involucren centavos, con el fin de adaptar el sistema económico nacional a la futura desaparición de la moneda.

La propuesta plantea que, al momento de pagar en efectivo, los precios se ajusten de la siguiente forma:

Si la fracción termina entre 1 y 2 centavos, se redondea hacia 0.

Si termina entre 3 y 4, se redondea hacia 5.

Si termina entre 6 y 7, también se redondea hacia 5.

Y si termina entre 8 y 9, se redondea hacia 1.

Este mecanismo busca facilitar las operaciones cotidianas una vez que los centavos dejen de circular. El anteproyecto se encuentra actualmente en manos del MEF, entidad responsable de la política económica del país. Una vez revisado y aprobado, será enviado a la Asamblea Nacional para su discusión.

La medida representa un cambio significativo en la forma en que se manejarán los pagos en efectivo en Panamá, y se espera que los comercios se adapten gradualmente a esta nueva realidad monetaria.