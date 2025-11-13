Moody's mantiene la calificación de grado de inversión de Panamá

Mulino dijo que es "una noticia alentadora, porque proyecta la estabilidad, la seguridad y, sobre todo, el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza a la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país".

Ciudad de Panamá, Panamá/La calificadora internacional Moody's Investors Service mantuvo la calificación de riesgo soberano de Panamá en "Baa3", según confirmó este jueves 13 de noviembre el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia semanal.

En tanto, la perspectiva continúa siendo negativa, reflejando los desafíos que enfrenta el país en materia fiscal, pero reconociendo su resiliencia económica y compromiso con la estabilidad macroeconómica.

Esta calificación establece que las obligaciones de deuda se consideran de grado medio y están sujetas a un riesgo crediticio moderado, con capacidad para reembolsar las obligaciones a corto plazo.

Mulino dijo que es "una noticia alentadora, porque proyecta la estabilidad, la seguridad y, sobre todo, el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza a la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país".

En julio pasado, Moody’s también mantuvo la calificación de riesgo soberano de Panamá en Baa3.

En ese momento, Moody’s destacó que la economía panameña mantiene sólidos fundamentos estructurales, entre ellos: un historial de alto crecimiento económico sostenido, una economía de servicios con fuerte inversión, un perfil de deuda favorable, sin exposición a riesgo cambiario, y flujos estables provenientes del Canal de Panamá, que ha mostrado signos de recuperación tras los efectos climáticos adversos de 2024.

El informe también subrayó que, pese al deterioro de algunos indicadores fiscales en 2024, el Gobierno ha demostrado voluntad política para atender los desafíos estructurales, como lo evidencian las reformas para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y los recortes presupuestarios anunciados recientemente por $1,900 millones.

