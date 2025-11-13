Medida de cierre en isla Escudo de Veraguas podría replicarse en otras áreas protegidas

MiAmbiente detectó uso de cloro y trasiego de combustible en inspección a isla Escudo de Veraguas.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) recientemente anunció el cierre temporal por un año de la isla Escudo de Veraguas, ubicada en la provincia de Bocas del Toro, con el propósito de preservar su ecosistema ante el turismo descontrolado y la pesca ilegal.

La medida busca salvaguardar una de las áreas naturales más valiosas y visitadas del país, que en los últimos años ha sufrido un deterioro ambiental producto de prácticas ilegales y falta de control institucional.

Tomás Fernández, director de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, explicó los motivos que llevaron a tomar esta decisión y las acciones que se ejecutarán durante el periodo de cierre.

Fernández detalló que desde hace 15 meses, MiAmbiente ha fortalecido la presencia de guardaparques en las 123 áreas protegidas del país, tras la creación de la Escuela de Guardaparques, que ya ha formado a más de 250 funcionarios.

“Con la presencia de los guardaparques y el apoyo de la Policía Ambiental, algunas comunidades han sentido la vigilancia que antes no existía, pero es necesaria para ejercer control sobre los espacios protegidos”, explicó el funcionario.

Manifestó que durante una inspección realizada en septiembre, el equipo del Ministerio de Ambiente detectó en la isla prácticas de pesca totalmente ilegales, incluyendo el uso de cloro y el trasiego de combustible sin regulación, acciones que dañan los arrecifes y ecosistemas marinos.

Además, señaló que Escudo de Veraguas alberga especies únicas en el mundo, como el perezoso pigmeo de tres dedos, en peligro crítico de extinción, y el colibrí endémico del área, así como ser parte de la ruta migratoria de aves.

Cierre y medidas durante el año de restricción

El director indicó que durante este año se construirá infraestructura básica, incluyendo un centro de visitantes y un refugio para guardaparques y unidades de la Policía Ambiental, con el fin de reforzar la vigilancia y control dentro de la isla.

“Este año cerrado nos permitirá poner orden, capacitar a los tour operadores y fortalecer nuestra presencia en el área”, afirmó Fernández, quien adelantó que se trabajará además con autoridades indígenas y habitantes locales.

El ministerio también planea capacitaciones sobre pesca sostenible y talleres de conservación dirigidos a quienes viven o dependen de los recursos naturales de la zona.

Fernández reconoció que parte de las costas panameñas, incluyendo esta área, han sido utilizadas para el trasiego de drogas, razón por la cual MiAmbiente mantiene coordinación permanente con la Policía Nacional.

“Necesitamos resguardar la integridad de los guardaparques, por eso trabajamos estrechamente con los estamentos de seguridad”, enfatizó.

Trabajo conjunto con comunidades y operadores turísticos

El cierre temporal también abre un espacio de diálogo con operadores turísticos y comunidades indígenas que habitan o trabajan en la zona.

Fernández aseguró que se establecerán alianzas con las organizaciones locales para fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

“El Ministerio promueve el trabajo con organizaciones de base comunitaria y ONG; si las comunidades no están organizadas, las orientamos para lograrlo”, añadió.

El objetivo, dijo, es contar con una presencia permanente de guardaparques y mantener comunicación directa con las comunidades para garantizar la protección de la isla.

Otras áreas bajo observación

Fernández también reveló que el modelo de intervención podría replicarse en otras áreas protegidas donde se han identificado desórdenes o actividades no reguladas.

Entre los sitios mencionados están el Volcán Barú y el área protegida del Montuoso, en Herrera, donde MiAmbiente trabaja junto a autoridades locales y productores para garantizar un uso sostenible de los recursos.

“Estamos creando mesas técnicas en distintas regiones para orientar a la población hacia el cumplimiento de la ley y la conservación ambiental”, señaló.

El cierre de la isla Escudo de Veraguas busca devolver el equilibrio ecológico a uno de los destinos más valiosos del Caribe panameño. Durante el próximo año, MiAmbiente ejecutará proyectos de restauración, infraestructura y educación ambiental que preparen el terreno para su futura reapertura bajo un esquema de turismo responsable y sostenible.