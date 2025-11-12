Cierre temporal de Escudo de Veraguas y prohibición de plásticos marcan el compromiso verde de Panamá

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que ambas medidas reflejan el esfuerzo del país por endurecer su lucha contra la contaminación ambiental, proteger los ecosistemas más frágiles y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Panamá/El cierre temporal de la isla Escudo de Veraguas y la prohibición de plásticos de un solo uso en parques nacionales y áreas protegidas a partir del próximo mes de enero fueron las dos acciones más destacadas que presentó Panamá en el Primer Foro Internacional de Economía Circular, reafirmando su liderazgo regional hacia una economía más verde y responsable.

Había una situación en Escudo de Veraguas en que lamentablemente estaba entrando cualquiera, tirando anclas sobre los arrecifes. Había pesca con cloro y captura de langosta dentro de un área protegida. Escuchando a las autoridades locales, decidimos cerrar la isla por un año para permitir que su ecosistema se recupere”, afirmó Navarro.

El ministro precisó que la medida fue tomada a solicitud de las autoridades locales y busca detener la destrucción del entorno natural en este sitio considerado uno de los más biodiversos del país.

Asimismo, Navarro anunció una nueva disposición ambiental que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, mediante la cual se prohibirá el ingreso a parques nacionales y áreas protegidas con envases plásticos de un solo uso.

Queremos dar el ejemplo desde el Ministerio de Ambiente. A partir del primero de enero de 2026, ningún visitante podrá ingresar con plásticos desechables. Solo se permitirá el uso de termos metálicos u otros recipientes reutilizables”, indicó.

De acuerdo con el titular de Ambiente, la medida busca reducir los residuos plásticos dejados por visitantes en sitios naturales, que terminan contaminando playas, ríos y bosques del país.

Con información de Elizabeth González.