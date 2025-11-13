Clima en Panamá: Imhpa pronostica lluvias y tormentas eléctricas durante este jueves en todo el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves se mantienen condiciones atmosféricas inestables a causa del fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (Itcz), la variación en los flujos de viento y la presencia de sistemas de baja presión sobre el Pacífico y el Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, no se espera la incursión de sistemas tropicales que afecten al país en los próximos días. Además, el empuje frontal sobre el Caribe, ubicado entre el Golfo de Honduras y el extremo oriental de Cuba, se encuentra en fase de disipación, dejando solo una línea de cizalladura como remanente de su actividad.

Clima y temperaturas

En la vertiente del Caribe, se prevén cielos parcialmente nublados a nublados, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

Por la tarde y la noche, las lluvias serán de ligeras a moderadas, principalmente en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, el día se presentará con cielos de dispersos a nublados, además de aguaceros con actividad eléctrica en sectores costeros y de cordillera de Panamá Este y Darién, sobre los golfos de Panamá y Chiriquí, y en el sur de Veraguas y la península de Azuero.

Para la tarde y noche, se esperan lluvias continuas, aguaceros aislados de ligeros a moderados y tormentas eléctricas en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además de Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10°C y 25°C, mientras que las máximas estarán entre 26°C y 31°C en todo el territorio nacional.

Vientos

En cuanto al comportamiento de los vientos, en la vertiente del Caribe predominarán flujos del oeste con velocidades de 10 a 20 km/h en la mañana, disminuyendo entre 5 y 10 km/h en la tarde y noche.

En la vertiente del Pacífico, los vientos soplarán del oeste-noroeste durante la mañana, con 15 a 20 km/h, cambiando a sur-suroeste por la tarde y noche, con velocidades de hasta 10 km/h.

Condiciones marítimas y radiación solar

El Imhpa informó que las condiciones marítimas serán favorables para las actividades en ambas vertientes.

En el Caribe, las olas alcanzarán 1.5 metros de altura con periodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas de 0.6 metros y periodos de 13 segundos.

En cuanto a la radiación ultravioleta (UV-B), se prevén índices entre moderados y altos durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución y uso de protector solar.

Recomendaciones

La entidad señaló que, aunque no hay sistemas tropicales activos en la región, las condiciones atmosféricas podrían generar aguaceros fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento en diferentes puntos del país.

Imhpa mantiene vigilancia sobre la evolución de la Itcz y de los sistemas de baja presión que influyen sobre Panamá, e insta a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y del Sistema Nacional de Protección Civil.