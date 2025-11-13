Autoridad Marítima confirma que nave incautada con droga tiene vinculación con empresa panameña

Mulino reiteró que la investigación está en curso y que el Gobierno “actuará con total transparencia” para proteger la reputación del registro panameño, considerado el más grande del mundo.

El presidente José Raúl Mulino y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert, confirmaron que el buque “Oceanic Tug”, donde se halló una gran cantidad de droga, ya no estaba registrado bajo bandera panameña al momento de la incautación.

Durante su conferencia semanal, el mandatario indicó que el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional mantienen abierta la investigación del caso, que ha generado “alarma nacional e internacional” por la magnitud del decomiso. “La autoridad marítima está colaborando plenamente y aportando toda la información requerida”, señaló Mulino.

Por su parte, Roquebert detalló que el Oceanic Tug ingresó al registro panameño en 2022, tras ser comprado en Estados Unidos y cumplir con todos los requisitos de inspección y certificación exigidos por la AMP. Sin embargo, en mayo de 2024 la nave fue vendida y trasladada al registro de Tanzania, dejando de estar bajo supervisión directa de Panamá.

“El barco salió del registro panameño y, por tanto, la fiscalización de Panamá sobre esa nave terminó", explicó el administrador.

Roquebert agregó que el buque regresó a Panamá en 2025 solicitando autorización para realizar operaciones de abastecimiento de combustible, pero la AMP le negó el permiso en septiembre por no cumplir con las condiciones requeridas. “Tras esa negativa, la nave permaneció anclada en Amador por un tiempo y finalmente salió del país a inicios de octubre”, precisó.

Poco después, las autoridades internacionales reportaron la incautación de cocaína a bordo del Oceanic Tug, lo que encendió las alertas sobre el vínculo de la embarcación con una empresa panameña. Roquebert aclaró que, si bien la compañía propietaria está registrada en Panamá desde 2013, la bandera vigente al momento del decomiso era la de Tanzania, por lo que la responsabilidad operativa no recaía en el registro panameño.

“El sistema marítimo panameño cuenta con más de 8,600 naves bajo su bandera en todo el mundo, y todas son fiscalizadas conforme a los estándares internacionales. Nuestra prioridad es que la bandera panameña no se vea comprometida por actos ilícitos”, subrayó el administrador.

