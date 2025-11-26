El distrito de Panamá se ilumina: 26 parques encenderán sus luces navideñas este domingo

El espectáculo principal, organizado por la Alcaldía de Panamá, comenzará a las 6:00 p.m. en la cinta costera, aunque el encendido será simultáneo en diferentes espacios públicos de corregimientos.

Panamá/Este domingo 30 de noviembre se realizará el esperado encendido de luces navideñas en 26 parques de la capital, un evento con el que miles de familias darán inicio oficial a la temporada decembrina.

El espectáculo principal, organizado por la Alcaldía de Panamá, comenzará a las 6:00 p.m. en la cinta costera, aunque el encendido será simultáneo en diferentes espacios públicos de corregimientos como Caimitillo, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Don Bosco, Juan Díaz, 24 de Diciembre, Catedral, entre muchos otros puntos del distrito capitalino.

Los asistentes podrán disfrutar de un show especial en sitios emblemáticos como el Parque Urracá, el Anayansi y otros parques donde se realizará el encendido. La Alcaldía adelantó que seis de estos parques tendrán una temática diferente, diseñada para permanecer iluminada de manera permanente y convertirse en espacios familiares activos durante toda la temporada.

Estamos iluminando más de 26 espacios públicos. Una de las cosas bonitas es que estamos gastando menos que nunca y siendo más alumbrados que antes. Además, seis de esos parques quedarán permanentemente iluminados con instalaciones interactivas para los ciudadanos. Buscamos enaltecer la experiencia navideña al llegar a estos espacios públicos”, señaló el alcalde Mayer Mizrachi.

Además, anunció la creación de un “mercadito sabanero” en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, donde los visitantes podrán disfrutar de actividades, ventas y ambiente festivo.

Una vez concluido el evento del 30 de noviembre, cada junta comunal organizará actividades adicionales en sus respectivos parques. Ya se confirmó programación especial en el Parque Catedral y el Parque de Don Bosco, entre otros, donde habrá encendidos, actividades culturales y espacios interactivos para que las familias celebren juntas la Navidad.

Con información de Luis Carlos Velarde.