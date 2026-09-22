Explosión en PH Bijao: ¿qué fue lo que ocurrió después de la prueba de hermeticidad?

El coronel Cirilo Castillo, director de Dinasepi, explicó que la explosión en el PH Bijao ocurrió después del proceso de gasificación y que las experticias continúan para determinar qué la provocó. También recomendó revisar periódicamente los sistemas de gas y contratar únicamente personal certificado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La explosión registrada el pasado viernes en el PH Bijao, en la provincia de Coclé, ocurrió después de que concluyera el proceso de gasificación del sistema, según explicó el coronel Cirilo Castillo, director de la Dirección Nacional de Seguridad, Investigación y Prevención de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

En Noticias AM, Castillo señaló que las investigaciones todavía se encuentran en desarrollo y que, debido a la reserva del sumario, por ahora solo pueden divulgarse algunos detalles preliminares.

El funcionario explicó que, tras recibirse la alerta sobre la explosión, personal de la estación de Coclé solicitó apoyo a especialistas de Panamá, entre ellos el jefe nacional de Gas y el jefe nacional de Investigación. Al llegar al lugar, los equipos encontraron una zona considerablemente afectada por la onda expansiva.

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¿Qué ocurrió antes de la explosión?

Castillo explicó que antes de la gasificación se realiza una prueba de hermeticidad, que consiste en someter las tuberías a una presión superior a la de trabajo habitual para comprobar que no existan fugas. Esta prueba se realiza con aire. Una vez completado este procedimiento y obtenida la aprobación correspondiente del Cuerpo de Bomberos, a través de Dinasepi, se puede avanzar al proceso de gasificación.

La gasificación consiste en introducir el gas en las tuberías mediante un proceso de purga que permite desplazar el aire que permanece en el sistema. Este procedimiento debe ser realizado por personal idóneo y, según explicó Castillo, no es ejecutado directamente por el Cuerpo de Bomberos. En el caso del PH Bijao, la explosión ocurrió después de la gasificación. De acuerdo con la información preliminar disponible, no había personas dentro del edificio en ese momento.

Castillo indicó que las experticias aún no han concluido y que los investigadores trabajan en diferentes hipótesis para determinar qué originó la explosión. Se pudo conocer que la onda expansiva afectó estructuras cercanas, vehículos y elementos de cerramiento del edificio. Según el funcionario, hasta la última inspección se habían identificado dos apartamentos con afectaciones considerables, aunque la investigación deberá determinar el alcance de los daños en cada una de las unidades.

Por el momento, el edificio no puede ser habitado. El Ministerio Público también realizó diligencias en el lugar para desarrollar sus propias experticias y contrastar sus hallazgos con la información recopilada por el Cuerpo de Bomberos.

El riesgo de una fuga de gas en apartamentos

Explicó que las características de las construcciones actuales, especialmente el uso de ventanas corredizas que pueden generar espacios más herméticos, pueden favorecer la acumulación de gas cuando existe una fuga. Indicó que, ante una fuga, el gas puede concentrarse dentro de un apartamento y una chispa producida por un celular, un tomacorriente, un interruptor, una refrigeradora u otro equipo eléctrico podría provocar una explosión, dependiendo de la cantidad de gas acumulada.

El funcionario recordó que el gas doméstico no tiene olor por naturaleza. El olor característico que permite detectarlo es incorporado químicamente como una señal de advertencia. Por ello, recomendó que, si una persona percibe ese olor, debe ventilar el espacio lo más posible y comunicarse con el Cuerpo de Bomberos.

Ante el uso cada vez más extendido de sistemas de gas en edificios residenciales, Castillo recomendó a las administraciones de los PH y a los residentes prestar especial atención al mantenimiento y a las condiciones de seguridad. También pidió verificar que los trabajos relacionados con instalaciones de gas sean realizados por personal certificado y con la idoneidad correspondiente, y no por personas sin preparación profesional.

“Usted va a meter a alguien a trabajar temas de gas; no puede ser el vecino o el primo que dice que sabe, tiene que ser una persona certificada”, advirtió Castillo. Explicó que los profesionales que realizan este tipo de trabajos deben contar con la formación e idoneidad requerida, mientras que quienes reciben certificaciones relacionadas con seguridad también deben cumplir con los procesos de capacitación correspondientes.

El titular de Dinasepi sostuvo que dedicar unos minutos periódicamente a revisar recomendaciones de seguridad relacionadas con el gas y la electricidad puede contribuir a prevenir accidentes y proteger vidas. Durante la entrevista también se abordó el incendio de una embarcación registrado en el área de Amador. Castillo explicó que el departamento bajo su dirección debe realizar las investigaciones correspondientes, pero que las experticias aún no habían concluido al momento.