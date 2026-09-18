Reunión Lombana-Martinelli: MOCA afirma que no representa acuerdo político ni alianza electoral

El partido confirmó que su presidente, Ricardo Lombana, conversó con Ricardo Martinelli y otros dirigentes políticos. Aseguró que el encuentro no representa un acuerdo electoral y cuestionó cambios propuestos al sistema de reformas electorales.

El Movimiento Otro Camino (MOCA) confirmó que su presidente, Ricardo Lombana, sostuvo un encuentro con el presidente de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, en Colombia, donde se mantiene, en calidad de asilado, tras ser condenado por el caso New Business.

El colectivo, por medio de un comunicado, afirmó que el encuentro no representa un acuerdo político ni una alianza de cara a las elecciones del 2029, agregan que durante el encuentro hubo conversación y que Lombana también mantiene comunicación con los presidentes de otros partidos políticos y expresidentes de la República.

“Escuchar no es pactar”, sostuvo el movimiento al explicar su posición.

La organización afirmó que sus posturas frente a la corrupción y las decisiones de la justicia se mantienen sin cambios.

MOCA cuestiona cambios a las reglas electorales

Como parte de la explicación sobre el encuentro, MOCA planteó sus preocupaciones respecto al proceso de reformas electorales que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.

Según el movimiento, se estaría preparando una estrategia que, a su juicio, podría afectar la transparencia de las elecciones de 2029.

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Entre los aspectos que cuestiona menciona:

El aumento del requisito para inscribir nuevos partidos y candidaturas de libre postulación del 2% al 3% .

. El mantenimiento de una distribución del financiamiento electoral de 93% para los partidos políticos y 7% para los candidatos independientes .

. La propuesta de eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales como espacio permanente de participación de distintos sectores.

MOCA sostiene que las reglas electorales deben ser iguales para todos y no responder a los intereses particulares de una organización política.

El movimiento también señaló que más de una decena de agrupaciones buscan constituirse actualmente como partidos políticos ante el Tribunal Electoral, mientras existen nueve partidos constituidos.

MOCA afirmó que considera necesario analizar este escenario ante las elecciones de 2029 y planteó que una eventual fragmentación del voto podría beneficiar a quienes buscan mantener el statu quo.

La agrupación recordó además el escenario electoral de 2024 y aseguró que aceptó el resultado por convicción democrática.

Ahora, sostiene que esa misma convicción la lleva a rechazar cualquier modificación de las reglas electorales que pueda producirse antes de que los ciudadanos acudan nuevamente a las urnas.

El movimiento explicó que, ante este escenario, necesita conocer las posiciones de los distintos actores políticos.

Por ello, Lombana continuará conversando con presidentes de partidos políticos y expresidentes, según MOCA, sin que estos contactos impliquen acuerdos electorales.

MOCA dialogará con quien sea necesario, sin comprometer los valores y principios sobre los cuales se ha construido este Movimiento desde 2017”, señaló la organización.

Al cierre de su comunicado, el partido reiteró que las reglas electorales deben ser transparentes, justas e iguales para todos.

“La única alianza de MOCA es con los panameños”, concluyó.