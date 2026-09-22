El director del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que la jornada contempla a más de 43,000 acudientes y 55,000 estudiantes. También explicó que se han presentado inconvenientes con el reconocimiento facial de la aplicación, los cuales están siendo atendidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) desarrolla este martes una jornada de activación y entrega de tarjetas en la provincia de Panamá Este, donde se prevé atender a más de 43,000 acudientes y 55,000 estudiantes, con una inversión de $6.3 millones.