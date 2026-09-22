Cuatro personas son conducidas por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

La Procuraduría General de la Nación informó que se realizaron múltiples diligencias de registro y allanamiento en sectores de Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuatro personas fueron conducidas durante la Operación Centinela, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y la Oficina de Interpol Panamá, por una investigación relacionada con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La Procuraduría General de la Nación informó que se realizaron múltiples diligencias de registro y allanamiento en sectores de Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito, donde fueron recabados indicios relacionados con las investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual.

Durante el operativo también fueron decomisados diversos equipos tecnológicos que serán analizados como parte de las investigaciones. Entre los artículos incautados se encuentran 13 dispositivos USB, nueve teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles y siete discos duros.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones se iniciaron el 7 de julio de 2026 y las diligencias permitieron obtener nuevos elementos que serán incorporados al proceso.

Las cuatro personas conducidas deberán ser puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará las medidas y actuaciones que correspondan dentro del proceso.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará con las investigaciones y reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales, respetando los derechos de los ciudadanos y las garantías establecidas en la Constitución y la ley.