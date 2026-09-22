Mulino participa en la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York

La intervención de Mulino ante la Asamblea General está programada para este miércoles 23 de septiembre.

Nueva York, Estados Unidos/El presidente de la República, José Raúl Mulino, participa este martes 22 de septiembre en la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que reúne en Nueva York a líderes de distintos países.

El mandatario acudió acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y miembros de su equipo de Gobierno.

La Semana de Alto Nivel se desarrolla del 18 al 28 de septiembre, mientras que el debate general de la Asamblea General comienza este martes 22 de septiembre. El tema de este período es “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, bajo la presidencia del diplomático bangladesí Khalilur Rahman.

La intervención de Mulino ante la Asamblea General está programada para este miércoles 23 de septiembre, como parte del debate general, en el que los jefes de Estado y de Gobierno presentan las principales posiciones y prioridades de sus países frente a los desafíos internacionales.

Además de su participación en las actividades de la ONU, el mandatario mantiene una agenda de reuniones bilaterales y encuentros con representantes de distintos sectores.

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Entre los encuentros previstos figuran reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También contempla encuentros con presidentes de países miembros del Mercosur.

La agenda de Mulino en Nueva York incluye además reuniones relacionadas con inversión, tecnología e inteligencia artificial. De acuerdo con la Presidencia, empresas multinacionales, instituciones financieras y organizaciones empresariales han solicitado encuentros con el mandatario y su equipo durante su estadía.

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo y representativo de la ONU y está integrada por los 193 Estados miembros, cada uno con derecho a un voto.

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