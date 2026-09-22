ASEP explica qué hacer si un apagón o fluctuación daña sus equipos

El usuario debe explicar lo ocurrido e indicar con precisión la fecha y hora en que se registró la incidencia eléctrica. Además, debe permitir que la empresa verifique los equipos afectados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) recordó a los usuarios que pueden presentar reclamos ante las empresas distribuidoras de energía eléctrica cuando una fluctuación o interrupción del servicio provoque daños en sus aparatos electrónicos.

Abdiel Lombardo, jefe del Departamento de Asistencia Legal al Usuario de la ASEP, explicó que el afectado debe presentar su reclamación ante la empresa prestadora del servicio dentro de los 15 días hábiles posteriores al incidente.

El usuario debe explicar lo ocurrido e indicar con precisión la fecha y hora en que se registró la incidencia eléctrica. Además, debe permitir que la empresa verifique los equipos afectados.

Como respaldo, también puede presentar una cotización de reparación o la factura de compra del aparato. En caso de no contar con estos documentos, la ASEP señala que el usuario puede presentar dos testigos que den fe de que el equipo se encontraba funcionando antes del evento.

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Una vez presentada la reclamación, la empresa prestadora cuenta con 15 días calendario para responder.

Si el usuario no está conforme con la respuesta recibida, puede acudir ante la ASEP dentro de un plazo de 30 días para que la autoridad determine si corresponde reconocer el derecho reclamado.

La ASEP dispone de 30 días hábiles para resolver el reclamo presentado por el usuario.

En los casos en que la decisión sea favorable al afectado y quede ejecutoriada, la empresa deberá cumplir con lo ordenado y tendrá 30 días calendario para resarcir el daño, ya sea mediante la reparación o reposición del equipo, según corresponda.

Lombardo advirtió que, si la empresa no cumple con lo establecido en la resolución dentro de ese período, deberá pagar el doble del valor de reposición del bien.

La ASEP reiteró el llamado a los usuarios a documentar el incidente y presentar el reclamo dentro de los plazos establecidos para hacer valer sus derechos.

Con información de Jessica Román